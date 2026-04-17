Salen a la venta nuevas entradas para los shows de Lali en River Plate: cómo y dónde comprarlas

Tras su paso por Vélez, la actriz y cantante se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el estadio, convocando a más de 200.000 personas.

Lali Espósito llegará por primera vez al Estadio Monumental los días 6 y 7 de junio de 2026 con doble sold out ante la expectativa de su público que se hizo sentir inmediatamente. La reina del pop argentina prepara una fiesta insuperable donde escribirá un hito en su exitosa y explosiva carrera.

Debido a una reconfiguración del escenario, se liberarán sectores surgiendo así una nueva oportunidad para aquellos que aún no pudieron comprar sus entradas para ser parte de dos noches históricas.

Este anuncio llega después de un año excepcional en el que regresó al Estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el estadio, convocando a más de 200.000 personas.

En estas fechas presentó su álbum “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA” , que supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año.

Las entradas ya están disponibles a través de AllAccess. Clientes con tarjetas Visa del Banco Galicia, tienen hasta 6 cuotas sin interés).

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Precios y ubicaciones de las entradas para Lali en River Plate

Campo Delantero $130000 + SC

Campo General $70000 + SC

Plateas San Martín y Belgrano Preferenciales $11000 + SC

Plateas San Martín y Belgrano Altas $75000 + SC

Platea Sivori Media $80000 + SC

Platea Sivori Alta $50000 + SC

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Tras un tour que recorrió gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España, la diva pop selló esta etapa con una celebración inolvidable en La Rambla. Ese recorrido encuentra ahora su punto más alto en el escenario más grande del país, el Monumental, donde Lali da un paso que corona todo lo construido a lo largo de esta etapa.

Su impacto trascendió los escenarios: LALI: La que le gana al tiempo, su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística.

En este mismo año, Lali se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, su vigencia y su visión artística.