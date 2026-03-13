Pedro Rosemblat habló de su futuro casamiento con Lali Espósito y dio detalles sobre una posible fecha + Seguir en









La pareja que anunció su compromiso hace meses se mantuvo en silencio sobre los detalles de la boda hasta este momento.

A 2 meses del anuncio del casamiento se conocieron nuevos detalles.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat sorprendieron a todos recientemente al anunciar su casamiento tras más de dos años de noviazgo. "Nos casamos", fue el posteo de la cantante en Instagram mostrando el anillo de compromiso en su mano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La pareja se mantuvo en silencio sobre los detalles de la boda hasta este momento ya que el conductor Gelatina habló con el ciclo Desayuno Americano (América Tv) y dio más precisiones del casamiento, una posible fecha y una particularidad sobre los invitados al evento.

Qué dijo Pedro Rosemblat sobre su casamiento con Lali Espósito “Yo estoy contento. Es una situación obviamente novedosa, nunca lo hice, ella tampoco. Así que bueno, con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido, pero bueno, allá vamos”, expresó Rosemblat.

Consultado por el cronista sobre cómo fue ese momento en que se dio la propuesta de casamiento, el conductor mantuvo la total reserva: “Es imposible que yo te lo cuente amigo. Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor. Es algo que hago en mi intimidad. Hay una parte que es pública, que es la que contamos, sobre todo la que cuenta ella, porque la verdad es que se lleva la marca del interés”, explicó entre risas.

Embed - LALI on Instagram: "Nos Casamos♥" View this post on Instagram Y continuó: "Lo que más les importa en este caso a las personas que nos están mirando es el casamiento de Lali. Así que se sabe lo que cuenta Lali públicamente y por ahora lo que contó es eso, que nos vamos a casar”.

En ese sentido, Rosemblat confirmó que el evento podría realizarse en este 2026: “Estamos ahí, estamos cerca. Espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo". Ante la pregunta si sería una ceremonia íntima o habría anuncio previo a los periodistas para que cubran el evento: “¿Invitación a quién? ¿A la prensa para que cubra? No, espero que no”, dejó en claro. Pedro también dejó en claro que disfrutan el momento con Lali Espósito ante la consulta si tienen planeado formar una familia en el corto plazo: “Un paso, otro paso, es como ser predecible a una relación. No lo sé. Hoy estamos en esta. Este año nos vamos a casar si conseguimos fecha, si nos ponemos de acuerdo etc, Después quién sabe no”, concluyó.

Temas Lali Espósito