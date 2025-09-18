Salud de Thiago Medina: pasó la noche sin fiebre y su familia pide más oraciones

Medina se encuentra en estado crítico desde la semana pasada por un accidente de moto. Actualmente presenta un compromiso pulmonar.

El hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno confirmó este jueves al mediodía que el ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina , continúa bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva.

Medina se encuentra internado desde la semana pasada por un accidente de moto. Según informó el hospital, el joven de 22 años ingresó en estado crítico y debieron realizarle una cirugía donde le extirparon el bazo. Tras la intervención médica, el exGran Hermano presenta compromiso pulmonar .

“El paciente pasó la noche sin fiebre mientras se aguardan resultados de los cultivos para evaluar esquema antibiótico", remarcó el cuerpo médico un día después de anunciar que podría ser sometido a una intervención quirúrgica.

La familia de Medina pidió reforzar las cadenas de oración y su hermana Camilota también contó que venderá pizzas para costear los traslados hasta el centro de salud , por lo que necesita más que nunca de la solidaridad de la gente.

Thiago Medina: Por qué los médicos no pueden operarlo aún

Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano, todavía permanece internado en terapia intensiva después del choque que sufrió el viernes pasado mientras circulaba en moto en el partido de Moreno.

Su estado todavía es delicado y los médicos comunicaron que no pueden operarlo aún por el cuadro febril reciente, que los obligó a realizarle nuevos estudios para poder ajustar el tratamiento con antibióticos.

Medina permanece con asistencia mecánica respiratoria y su pronóstico sigue siendo reservado. Si bien ya fue intervenido quirúrgicamente, los médicos sostienen que debería ser operado nuevamente esta vez en el tórax dadas las lesiones sufridas luego del accidente que sufrió en Moreno.