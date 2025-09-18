La desopilante serie argentina que estrenó Disney+: una historia de humor y superstición







Disney apuesta a una serie argentina que mezcla humor ácido, supersticiones populares y personajes únicos en una comedia distinta y provocadora.

Los mufas: Suerte para la desgracia, la serie de Disney+ que retrata con humor las supersticiones y el absurdo de la vida cotidiana.

El catálogo de Disney suma una nueva serie que se mete de lleno en el mundo de las supersticiones. Con humor ácido, personajes desbordados y un toque de costumbrismo, la propuesta nacional llega con la promesa de conquistar a fanáticos del streaming que buscan comedias originales.

El estreno de Los mufas: Suerte para la desgracia ya generó expectativa en redes sociales. Se trata de una ficción que juega con creencias populares sobre la mala suerte y las lleva al extremo en situaciones absurdas, con un elenco estelar y una trama que mezcla investigación, parodia y crítica social.

Los-Mufas-Disney La nueva serie argentina en Disney combina sátira, costumbrismo y superstición en una propuesta de humor que ya despierta curiosidad en el público.

De qué trata Los mufas: Suerte para la desgracia La historia sigue a Roque, un periodista obsesionado con los fenómenos paranormales, que decide unirse a Vicente, considerado el “mufa” más temido del país. Juntos intentan descubrir qué hay detrás de esa supuesta maldición que arruina la vida de quienes los rodean. En su camino encuentran resistencia, secretos y poderes que intentan silenciarlos.

La serie aprovecha la tradición argentina de asociar infortunios a personas “mufas”, un concepto muy presente en la cultura popular. Desde presidentes señalados hasta artistas marginados, la ficción recupera estas supersticiones para construir un relato cargado de sátira y humor negro.

Con ocho episodios dirigidos por Gabriel Medina y producidos por Kapow, la propuesta combina el absurdo con la comedia costumbrista. El guion, ideado por Sebastián Borensztein, logra mezclar lo fantástico con lo cotidiano, generando un equilibrio entre risa, tensión y crítica social. Disney+: tráiler de Los mufas: Suerte para la desgracia Embed - Los Mufas: Suerte para la desgracia | Tráiler oficial | Disney+ Disney+: elenco de Los mufas: Suerte para la desgracia Daniel Hendler

Diego Cremonesi

Carla Quevedo

Osmar Núñez

Pilar Gamboa

Nacho Gadano

Sofía Brito

Emiliano Kaczka

Damián Dreizik

Blanca Olivetti

