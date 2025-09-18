El catálogo de Disney suma una nueva serie que se mete de lleno en el mundo de las supersticiones. Con humor ácido, personajes desbordados y un toque de costumbrismo, la propuesta nacional llega con la promesa de conquistar a fanáticos del streaming que buscan comedias originales.
La desopilante serie argentina que estrenó Disney+: una historia de humor y superstición
Disney apuesta a una serie argentina que mezcla humor ácido, supersticiones populares y personajes únicos en una comedia distinta y provocadora.
El estreno de Los mufas: Suerte para la desgracia ya generó expectativa en redes sociales. Se trata de una ficción que juega con creencias populares sobre la mala suerte y las lleva al extremo en situaciones absurdas, con un elenco estelar y una trama que mezcla investigación, parodia y crítica social.
De qué trata Los mufas: Suerte para la desgracia
La historia sigue a Roque, un periodista obsesionado con los fenómenos paranormales, que decide unirse a Vicente, considerado el “mufa” más temido del país. Juntos intentan descubrir qué hay detrás de esa supuesta maldición que arruina la vida de quienes los rodean. En su camino encuentran resistencia, secretos y poderes que intentan silenciarlos.
La serie aprovecha la tradición argentina de asociar infortunios a personas “mufas”, un concepto muy presente en la cultura popular. Desde presidentes señalados hasta artistas marginados, la ficción recupera estas supersticiones para construir un relato cargado de sátira y humor negro.
Con ocho episodios dirigidos por Gabriel Medina y producidos por Kapow, la propuesta combina el absurdo con la comedia costumbrista. El guion, ideado por Sebastián Borensztein, logra mezclar lo fantástico con lo cotidiano, generando un equilibrio entre risa, tensión y crítica social.
Disney+: tráiler de Los mufas: Suerte para la desgracia
Disney+: elenco de Los mufas: Suerte para la desgracia
Daniel Hendler
Diego Cremonesi
Carla Quevedo
Osmar Núñez
Pilar Gamboa
Nacho Gadano
Sofía Brito
Emiliano Kaczka
Damián Dreizik
Blanca Olivetti
