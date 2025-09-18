El innovador sistema para controlar la presión arterial de pacientes con lesión de médula espinal

Uno de los pacientes beneficiados por este procedimiento es Cody Krebs, quién en 2022 sufrió un accidente automovilístico que le provocó una severa lesión medular y lo obligó a depender de una silla de ruedas.

Se desarrolló un sistema para controlar la presión arterial de pacientes con lesión de médula espinal.

Un innovador sistema que permite estabilizar la presión arterial en personas con lesiones medulares está transformando la calidad de vida de los pacientes. El avance surge de un ensayo clínico internacional llevado adelante por equipos de la Universidad de Calgary , la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) , la Universidad de Lausana (UNIL) y diversos centros médicos en los Países Bajos.

Uno de los pacientes beneficiados por este procedimiento es Cody Krebs , quién en 2022 sufrió un accidente automovilístico que le provocó una severa lesión medular y lo obligó a depender de una silla de ruedas. Desde entonces, su cerebro perdió la capacidad de regular la presión arterial, lo que lo exponía tanto a descensos abruptos de presión, con riesgo de desmayos, como a picos peligrosos que podían desencadenar un infarto o un accidente cerebrovascular, según explicaron los autores del estudio.

“ Antes del accidente, no tenía ni idea de lo volátil que puede ser la presión arterial. Tan solo pasar de la cama a la silla casi me dejaba inconsciente a veces, cuando me bajaba la presión. En otros momentos del día, mi presión arterial subía debido a un intenso dolor nervioso, lo que me hacía sudar a mares y sufrir migrañas intensas”, relató Krebs según declaraciones recogidas por la University of Calgary.

No regular la presión arterial puede desencadenar en un infarto o un accidente cerebrovascular.

La investigación fue publicada en Nature y Nature Medicine y estuvo encabezada por los doctores Aaron Phillips , de la Universidad de Calgary ; el Grégoire Courtine , de la EPFL ; y Jocelyne Bloch , de la UNIL .

En total, 14 pacientes de tres centros médicos de Canadá, Suiza y los Países Bajos recibieron un innovador sistema implantable en la médula espinal. El dispositivo consiste en una nueva generación de matrices de electrodos conectadas a un generador de impulsos, similar a un marcapasos.

Este implante ofrece estimulación eléctrica personalizada, adaptada a las necesidades de cada paciente, y puede controlarse desde una aplicación. Su propósito es lograr una neuromodulación precisa que restablezca la presión arterial a niveles funcionales de forma rápida y segura.

Phillips explicó la relevancia de los hallazgos: “Nuestros descubrimientos mecanísticos en Nature fueron cruciales para cerrar la brecha entre el mapeo neuronal fundamental y la aplicación clínica. Esta sinergia es lo que nos permitió avanzar tan rápidamente de la teoría a la terapia”.

Hipertension presino arterial.webp

El estudio publicado en Nature Medicine también puso en evidencia que la hipotensión derivada de una lesión medular acarrea consecuencias médicas de gran gravedad, y demostró que la terapia de neuromodulación puede aplicarse con eficacia en distintos entornos clínicos y países, incluso bajo protocolos médicos diversos. Según los investigadores, el uso sostenido de esta técnica no solo permite controlar la presión arterial baja, sino que además evita picos potencialmente mortales

En esa línea, Courtine explicó: “También demostramos que la estimulación de la médula espinal puede competir con esta arquitectura neuronal para regular la presión arterial de manera segura y precisa”, y subrayó que la investigación permitió identificar la red neuronal de la médula encargada de las subidas incontroladas de presión, conocidas como disreflexia autonómica.

Si bien la atención en las lesiones medulares suele enfocarse en recuperar la movilidad, la mayoría de los pacientes padece hipotensión crónica, una condición que provoca fatiga, deterioro cognitivo, desmayos y eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo.

Los resultados fueron consistentes en todos los centros que participaron del ensayo: una vez activado, el sistema logró restablecer la presión arterial a niveles funcionales en apenas unos minutos.