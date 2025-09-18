Thiago Medina: Por qué los médicos no pueden operarlo aún

Thiago Medina permanece en terapia intensiva bajo pronóstico reservado. Mientras las redes se llenan de cadenas de oración, los médicos esperan para poder operarlo nuevamente.

Thiago Medina , el exparticipante de Gran Hermano, todavía permanece internado en terapia intensiva después del choque que sufrió el viernes pasado mientras circulaba en moto en el partido de Moreno. Su estado todavía es delicado y los médicos comunicaron que no pueden operarlo aún por el cuadro febril reciente, que los obligó a realizarle nuevos estudios para poder ajustar el tratamiento con antibióticos.

Medina permanece con asistencia mecánica respiratoria y su pronóstico sigue siendo reservado. Si bien ya fue intervenido quirúrgicamente, los médicos sostienen que debería ser operado nuevamente esta vez en el tórax dadas las lesiones sufridas luego del accidente que sufrió en Moreno.

La familia de Thiago solicitó cautela con la información que se difunde. Y es que, la noticia de su accidente conmocionó rápidamente al mundo del espectáculo y en particular a todos el entorno del reality. De hecho, el propio conductor, Santiago del M o ro pidió por su salud.

Santiago del Moro se sumó a los pedidos de oración en las redes por la salud de Thiago Medina.

El hombre que manejaba el vehículo que estuvo involucrado en el siniestro vial que dejó en grave estado a Medina, habló y manifestó públicamente la angustia que tiene después del accidente . En efecto, José Fernando Córdoba se reconoció como responsable de lo que sucedió y aseguró que se siente "muy culpable".

Además, dijo que no deja de "pensar en el chico, estoy muy triste y lo único que deseo es que se recupere", en diálogo con la prensa. Incluso, llegó a contactarse con allegados a la familia más cercana para consultar si le era posible acercarse a ellos y ofrecerles su ayuda.

Cómo fue el accidente

El choque se produjo en la noche del viernes, cuando Thiago Medina circulaba en su moto por la zona de Francisco Álvarez, partido de Moreno, e impactó contra un auto. El choque fue tan grave que el ex Gran Hermano debió ser trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Desde que llegó al hospital, Thiago internado en la Unidad de Terapia Intensiva, en estado crítico. En tanto, se suman las cadenas de oración por su recuperación.