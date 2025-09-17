La salud de Thiago Medina: el emotivo cartel que colgó Daniela Celis en el hospital en apoyo al joven







La influencer compartió una imagen a través de sus historias de Instagram en donde se podía ver un cartel en apoyo a Thiago Medina, quién se encuentra internado en estado crítico.

La influencer compartió una foto en apoyo a Thiago Medina.

A cuatro días del grave accidente de moto que dejó al ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, internado en estado crítico, Daniela Celis volvió a manifestar públicamente su preocupación. En esta ocasión, colgó un cartel escrito a mano en las rejas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde el joven continúa en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En una imagen compartida por Celis en sus historias de Instagram, se puede ver el cartel con la frase “Fuerza Thiago. Vamos que vos podés”, acompañada por una foto del joven y las firmas de familiares y amigos cercanos. Además, en el posteo la influencer pidió a sus seguidores que la apoyen en este momento delicado: "Seguimos con el pedido de cadena de oración. Es la única luz que Thiago necesita para seguir evolucionando“. Al mismo tiempo, remarcó que para aquellos que quieran rezar y pedir en nombre del ex Gran Hermano, su nombre completo es Thiago Agustín Medina.

thiago-medina-posteo-daniela-celis El posteo de Daniela Celis en las historias de Instagram. Instagram (@danielacelis01)

Este nuevo mensaje de apoyó se dio luego de que días atrás, la hermana del ex participante de Gran Hermano haya compartido en las historias de Instagram un cartel con un tierno mensaje que las hijas del joven, Aimé y Laia, le dejaron a su padre, luego de que tenga que ser operado de urgencia tras sufrir un grave accidente mientras conducía su moto. Las niñas, producto de la relación que tuvo con Daniela Celis, plasmaron las figuras de sus palmas en un cartel con una dedicatoria que decía: “Vos podés papá. Te amamos”.

Cuál es el estado de salud de Thiago Medina Thiago Medina, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde recibe seguimiento constante tras la cirugía torácica. Durante la jornada del martes, las autoridades hospitalarias informaron que presentó un registro de fiebre, por lo que se ajustó su tratamiento con un nuevo esquema antibiótico.

El último parte médico oficial indicó que “permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad”, donde se destacó la atención continua que recibe. Los profesionales detectaron la fiebre, se tomaron cultivos y “se le rotó el esquema antibiótico”. Según el reporte, Thiago “se encuentra estable” pero continúa con pronóstico reservado. El video del accidente que circuló en las redes muestra que Medina circulaba por la avenida General San Martín, en la localidad de Francisco Álvarez, cuando colisionó con la parte trasera de un auto al llegar al cruce con la calle La Providencia. Según los primeros análisis, el siniestro habría sucedido por falta de señalización, aunque todavía no se esclareció el hecho.

Temas Gran Hermano