Ashton Kutcher reveló que padeció una rara enfermedad

“Como hace dos años, tuve una forma extraña y súper rara de vasculitis que destruyó mi visión, mi audición y destruyó todo mi equilibrio”, dijo Kutcher. “Me tomó como un año reconstruirlo todo de nuevo. Realmente no lo aprecias hasta que se va, hasta que dices: 'No sé si alguna vez podré volver a ver; No sé si alguna vez podré volver a escuchar; No sé si alguna vez podré volver a caminar'”.