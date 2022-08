Neve Campbell no estará en Scream 6: "Si fuese hombre me habrían ofrecido más plata"

Campbell agregó: “Honestamente, no creo que si fuera un hombre y hubiera hecho cinco entregas de una gran franquicia de gran éxito durante 25 años, el número que me ofrecieron sería el número que se le ofrecería a un hombre. Y en mi alma, simplemente no podía hacer eso. No podía caminar en el set sintiendo eso, sintiéndome infravalorado y sintiendo la injusticia, o la falta de justicia, en torno a eso”.

Scream 6 estará nuevamente dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett de Radio Silence, el dúo que revivió la franquicia con la quinta entrega. Esa película, titulada simplemente Scream, se estrenó en enero y recaudó u$s140 millones en todo el mundo. Los recién llegados Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding están listos para repetir sus papeles de la quinta película. La actriz Courteney Cox, también regresará.

En su declaración original , Campbell escribió que era "difícil" salir de la franquicia Scream y agregó: "A todos mis fanáticos de 'Scream', los amo. Siempre me has apoyado increíblemente. Siempre estaré agradecido contigo y con lo que esta franquicia me ha dado durante los últimos 25 años”.

¿De que tratará Scream 6?

scream-5.jpg Pamount Pictures

Scream 6 seguirá al cuarteto de sobrevivientes de la quinta película mientras dejan atrás Woodsboro e intentan comenzar un nuevo capítulo. Ortega se burló de la película a principios de este verano al llamarla la entrada más sangrienta de Scream hasta el momento.

“Ghostface se vuelve mucho más intimidante”, dijo Ortega sobre el guión de Scream 6. “Acabo de leer parte del guión, y se vuelve cada vez más sangriento. Creo que esta es probablemente la versión más agresiva y violenta de Ghostface que jamás hayamos visto, y creo que será muy divertido rodar".

Paramount Pictures ha fijado una fecha de lanzamiento para el 31 de marzo de 2023 para Scream 6.