Saw X se convirtió en la película con las mejores críticas de la franquicia

El punto crítico más bajo de la franquicia Saw es Saw: The Final Chapter de 2010, titulado erróneamente, que tiene solo un índice de frescura del 9 por ciento. Incluso un intento de llevar a Saw en una dirección con más clase, Espiral de 2021 : del libro de Saw, protagonizada por Chris Rock y Samuel L. Jackson , solo superó el 37 por ciento.

Saw X es la única entrada de la franquicia que obtiene la codiciada designación de "fresco". Un hilo común en las reseñas es que Saw X es el más fuerte desde el original, con elogios para Tobin Bell (quien interpreta al villano de la franquicia Jigsaw, también conocido como John Kramer). La película es una precuela que tiene lugar entre las dos primeras películas de Saw, y Bell tiene notablemente más tiempo en pantalla en la nueva película que en entradas anteriores. Saw X fue dirigida por Kevin Greutert, quien anteriormente dirigió Saw VI de 2009 y Saw 3D de 2010 .

Qué dice los críticos de Saw X

The Hollywood Reporter: “Nada de esto funcionaría tan bien sin Bell, cuya voz ronca y seriedad amenazadora son tan fascinantes que hace que la repetida declaración de Jigsaw: “Me gustaría jugar un juego”, da miedo como el infierno. Ha hecho que el personaje sea verdaderamente icónico, muy parecido a lo que hizo Robert Englund con Freddy Krueger. No aceptes sustituciones”.

The Independent: “Diez películas después y es una rutina con la que estamos tan íntimamente familiarizados que sería difícil llamar original a cualquier elemento de Saw X, pero el director Kevin Greutert que regresa sabe lo que satisfará a su audiencia: unos cuantos cubos de sangre. y el sonido del hueso crujiente que provoca náuseas. Aquí obtendrán exactamente lo que quieren”.

DigitalSpy: Saw X ha entregado la secuela de Saw más efectiva hasta el momento... Saw X aún podría ofrecer la sangre que esperarías de una salida de Saw, sin embargo, al intentar hacer algo nuevo y no solo lo mismo de siempre, potencialmente ha inyectado a la serie sangre fresca".

IndieWire: “La gente tiene que dejar de joder a John Kramer… Después de una década como el lanzamiento anual más publicitado de Halloween, Saw finalmente regresa este octubre para decirle a Taylor Swift que no es la única que hace cosas de vigilante. Felicitaciones, Tobin. Te mereces este… La secuela de Saw más agonizante y llena de suspenso hasta el momento”.

Saw X ya esta disponible en cines.