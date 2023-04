Schwarzenegger se cansó de un bache y lo arregló personalmente

En su cuenta Arnold@Schwarzenegger el actor escribió: "Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go" (Hoy, después de que todo el vecindario se mostró molesto con este gigantesco bache que ha estado molestado a automóviles y bicicletas por semanas, salí con mi equipo y lo arreglamos. Siempre digo, no nos quejemos, hagamos algo al respecto. Acá lo tienen).