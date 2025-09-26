Se agrava la salud de Thiago Medina: su estado es crítico y el nuevo parte médico habla de un virus intrahospitalario

El último parte médico de Thiago Medina da cuenta de un virus intrahospitalario que complica su evolución. Preocupación en su entorno.

Las últimas horas fueron determinantes para Thiago Medina. El reciente parte médico describe ciertas complicaciones adicionales agudizaron su cuadro , que ya de por sí es delicado, En efecto, durante la madrugada sufrió una descomposición producto de un virus intrahospitalario que complica su situación.

El círculo íntimo del exparticipante de Gran Hermano y algunas figuras públicas ligadas al ámbito del espectáculo argentino han manifestado su preocupación. Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, volvió a compartir información sobre su estado a través de redes sociales, buscando el apoyo de la comunidad digital que los sigue a ambos .

La versión más reciente del parte médico de Thiago Medina informó que su cuadro se complicó aún más porque contrajo un virus intrahospitalario que agravó su condición pulmonar , que ya tenía secuelas después de las diversas intervenciones quirúrgicas que tuvo que atravesar.

Gustavo Méndez , panelista de Mujeres argentinas, comentó que además del virus que le hallaron, están realizándole curaciones por las operaciones que tuvo anteriormente y continúa recibiendo antibióticos. El parte médico lo describe como "estable", pero es tan grave el cuadro del paciente que los médicos quieren ser cautelosos y lo pusieron boca a bajo para que respire mejor, mecánica que se aplica con los pacientes que tienen dificultades severas para respirar.

La sumatoria del virus intrahospitalario preocupa mucho porque podría traer complicaciones en el tratamiento del joven. El temor de familiares y allegados es que esta complicación exija nuevas intervenciones quirúrgicas y complique aún más su cuadro.

El último posteo de Daniela Celis

Daniela Celis utiliza sus redes sociales para mantener informados a los seguidores y fue a través de historias de Instagram que actualizó sobre el nuevo estado de salud deThiago Medina. El mensaje, anterior al parte médico que habla de las complicaciones durante la noche, indica que que está estable, pero le seguían haciendo curaciones tras la cirugía.

Daniela Celis y el nuevo parte médico de Thiago Medina Captura de Instagram

También solicitó que continúen las oraciones para pedir por la salud del padre de sus hijas, Laia y Aimé. "Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando", afirmó.