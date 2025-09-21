La salud de Thiago Medina: continúa recibiendo asistencia respiratoria y sus pulmones están comprometidos







El viernes pasado fue operado por segunda vez por una reparación de su parrilla costal. En la primera intervención, le extirparon un brazo.

La salud de Thiago Medina continúa comprometida tras un fuerte accidente de moto. Red social X

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina sigue atravesando una delicada situación de salud tras haber sufrido un fuerte accidente en su moto el viernes pasado. Su pareja, Daniela Celis, compartió una nueva actualización y confirmó que el joven de 22 años está estable, sedado y sigue recibiendo asistencia respiratoria mecánica, sin necesidad de drogas para la presión.

A su vez, Celis explicó que sus órgano "más afectados" son sus pulmones. También presenta afectación en el hígado y varias costillas rotas.

Este viernes por la mañana, Medina finalmente pudo ser intervenido en el Hospital Marianao y Luciano de la Vega de Moreno donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva. Esta fue la segunda intervención que le practicaron: en la primera, le extirparon el bazo y luego le repararon su parrilla costal.

"Pedimos sanación del cielo para que mejoren", escribió Daniela en un comunicado difundido en sus historias de Instagram. El joven "viene evolucionando de forma positiva" luego de la intervención de tórax y abdomen y se espera que deba ser nuevamente intervenido con una cirugía torácica y una fibrobroncoscopia.

El apoyo en redes y las cadenas de oración para Thiago Mientras su salud continúa comprometida, familiares y amigos no se despegan de la sala de espera. Celis en tanto, pidió en redes sociales seguir con la cadena de oración y compartió imágenes junto a allegados como Nacho Castañares, también ex Gran Hermano.

En paralelo, los hermanos de Thiago remarcaron la necesidad de dadores de sangre. Sergio, el mayor, detalló que quienes quieran colaborar pueden acercarse al hospital de Moreno por la mañana para sumarse al banco que sostiene las transfusiones del joven. El choque de Thiago Medina con su moto en Moreno El siniestro ocurrió el viernes 12 de septiembre en el partido de Moreno, cuando Medina conducía su moto y embistió a un vehículo. El impacto fue tan fuerte que debió ser trasladado de urgencia, con heridas que comprometieron especialmente la zona torácica. El caso volvió a abrir el debate sobre la seguridad vial y el uso de motocicletas en el conurbano bonaerense, donde los siniestros de tránsito son moneda corriente.