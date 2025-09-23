La salud de Thiago Medina: Camilota y el desesperado llanto por el estado de su hermano

La hermana del ex participante de Gran Hermano pidió cadenas de oración tras la cirugía. El joven sigue en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

Luego del grave accidente en moto que dejó a Thiago Medina internado en terapia intensiva, la familia se aferra a cada mínima señal de mejora. Su hermana, conocida como Camilota, se mostró quebrada en redes sociales al pedir que la gente rece por su recuperación.

El ex participante de Gran Hermano fue sometido a una extensa cirugía de reconstrucción costal , que duró más de cuatro horas y media. Si bien el procedimiento fue calificado como exitoso por los médicos, los problemas respiratorios posteriores complicaron su cuadro. Los especialistas hablan de una recuperación lenta y de evolución diaria, lo que mantiene a su entorno en estado de alerta permanente.

La situación golpea fuerte también a sus mellizas y a Daniela Celis, madre de sus hijas , quien reorganizó su vida para acompañar la internación.

Uno de los puntos que más preocupa a los médicos es la atelectasia , una complicación que impide que parte de los pulmones se expanda correctamente . Este cuadro suele generar falta de oxígeno en sangre, dificultad para respirar y riesgo de infecciones; algo que en el caso de Thiago se agrava por la fiebre persistente que presentó en los últimos días.

“Está con los pulmones comprometidos”, relató su hermana en un video cargado de emoción. La joven pidió abiertamente que se eleven plegarias no solo por él, sino también por todas las personas que atraviesan la terapia intensiva. Según contó, su melliza Brisa también está muy afectada emocionalmente por el delicado estado de Thiago.

Los médicos remarcan que la evolución depende en gran medida de la respuesta del organismo a la asistencia mecánica. Por ahora, se mantiene estable y sin necesidad de fármacos para sostener la presión arterial, aunque el pronóstico sigue siendo reservado.

camilota-salud-thiago-medina

Cuándo darán un nuevo parte de salud

Desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en conjunto con el Ministerio de Salud bonaerense, informaron que las actualizaciones sobre el estado de Thiago se difunden de manera diaria, aunque sin un horario fijo. Según el patrón de los últimos días, se espera que el próximo informe se conozca hoy por la tarde, alrededor de las 18, o en la mañana del 24 de septiembre.

Mientras tanto, la familia comparte detalles en Instagram, donde los posteos de Camila Deniz se convirtieron en la principal vía de comunicación con los seguidores. Allí no solo se informa sobre la situación clínica, sino que también se refuerza el pedido de mantener activa la cadena de oración.

El círculo íntimo de Thiago insiste en que cada gesto de apoyo, cada mensaje y cada rezo representan un sostén en un momento crítico. “Está peleando por sus hijas”, repiten una y otra vez, como recordatorio de la fuerza que lo mantiene en esta lucha diaria.