La salud de Thiago Medina: el desgarrador pedido de Camilota en las redes "Necesitamos un milagro"

Thiago Medina continúa internado en estado crítico con un cuadro de injuria pulmonar. Su hermana y su entorno apelan a la fe.

Preocupa la evoluación de Thiago Medina. Instagram: @thi4go_km

"Camilota", la hermana influencer de Thiago Medina, recibió un llamado desde el hospital durante la noche y no pudo controlar su angustia. Frente a su celular la joven pidió: “Necesitamos un milagro sobre su vida…Dios va a tocar sus dos pulmones”. Y es que el cuadro de Thiago se complica con el paso de los días, incluso cuando haya superado ya dos intervenciones complicadas.

Su círculo íntimo asegura que el estado de salud de Thiago continúa siendo grave y de pronóstico reservado, pero mantienen la esperanza intacta deseando su recuperación. Daniela Celis, expareja y madre de las hijas de Thiago, comunica los partes médicos a través de sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores. En una historia reciente de la red social Instagram, Celis comentó: “Estamos esperando una señal de Dios, una evolución. Creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones”.

¿Qué es una injuria pulmonar, el cuadro de Thiago Medina?

Ayer el parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de la localidad de Moreno preocupó aún más a su familia. Luego de que les informaran que tenía atelectasia -una complicación respiratoria- el diagnóstico se agudizó y la deficiencia respiratoria ahora se transformó en una injuria pulmonar. ¿Qué es eso? Según la Revista Cubana de Medicina Militar, se trata de un daño del tejido pulmonar, que puede deberse a una infección, a una caída de la oxigenación, una agresión mecánica o a una inflamación severa. Se puede manifestar como un edema, infiltrados tóxicos, disfunción en los alvéolos y dificultades para que los pulmones realicen su trabajo habitual.

El parte médico difundido indica que Medina estaba con cobertura antibiótica y que la atelectasia, que es un colapso parcial en los pulmones, había sido trabajada con kinesioterapia respiratoria. Esa terapia tiene como objetivo mejorar la ventilación y prevenir complicaciones. En casos graves, la injuria puede causar insuficiencia respiratoria o detonar un cuadro de síndrome de distrés respiratorio agudo, que eleva el riesgo clínico.

Santiago del Moro Thiago Medina Thiago participó de Gran Hermano y su forma de ser pronto lo convirtió en uno de los más queridos de la edición tanto por el público como por sus compañeros de la casa. El tratamiento médico para tratar el cuadro del joven incluye administración de antibióticos de soporte ventilatorio, pero su pronóstico es aún reservado. Su familia multiplica los pedidos de oración en redes sociales para aferrarse a la esperanza de la buena energía y que ocurra un milagro.