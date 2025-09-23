La salud de Thiago Medina: ¿Qué es atelectasia y por qué preocupa en su situación?

Thiago Medina atraviesa un cuadro respiratorio complejo luego de la operación a la que fue sometido el viernes pasado. El tratamiento que recibe y la preocupación de su entorno.

Luego del accidente en moto que lo dejó hospitalizado y en estado crítico, Thiago Medina fue intervenido el viernes pasado para reconstruir su vacidad torácica. Si bien la operación fue exitosa, ahora recibió un nuevo diagnóstico que podría complicar su recuperación. Le detectaron atelectasia , una complicación pulmonar que podría complicar su recuperación.

Según indica la reconocida institución médica Mayo clinic, la atelectasia se diagnostica cuando una parte del pulmón colapsa o no se expande de manera correcta, lo que impide que el oxígeno llegue a la sangre y al resto del cuerpo . En la práctica, esto se traduce en dificultad para respirar.Generalmente la atelectasia que le detectaron a Medina es ocasionada por obstrucciones en las vías respiratorias, traumatismos o cirugías recientes.

Al mismo tiempo, cuando una persona es sometida a una operación bajo anestesia general también puede derivar en una atelectasia dado que al cambiar el patrón regular de respiración se afecta el intercambio de gases pulmonares haciendo que los alvéolos pierdan aire. En el caso de Thiago , desde su entorno confirmaron que e l problema puede estar directamente relacionado con la presencia de secreciones en los bronquios por lo que está recibiendo tratamiento con kinesiología respiratoria para mejorar la ventilación de sus pulmones.

Según los expertos en salud , para abordar la atelectasia hay que primero detectar el nivel de gravedad de la misma y la causa que la origina . En los casos que no son complejos, los tratamientos incluyen: fisioterapia respiratoria y técnicas para movilizar secreciones, administración de oxígeno o el uso de dispositivos que expandan los pulmones.

Cuando se trata de casos más complejos, Mayo Clinic indica que se puede necesitar realizar procedimientos médicos o quirúrgicos para liberar las vías respiratorias. Además, en el caso de que no se realice el tratamiento adecuado, la enfermedad puede derivar en complicaciones como neumonía o una insuficiencia respiratoria prolongada.

daniela celis y thiago medina.jpg

Thiago Medina y el apoyo de sus familiares y amigos

Con la incertidumbre que genera el estado de salud de Thiago Medina, sus familiares y sus seres queridos se muestran unidos desde el primer momento en el que se difundió la noticia. Su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, compartió en redes sociales un mensaje en el que pidió oraciones y energías positivas para acompañar su recuperación. Además, compartió un video viejo de Thiago llevándole flores a sus hijas por el día de la primavera el año pasado y escribió junto al mismo: " No dejes a estas criaturas sin su padre".

Su hermana, conocida como "Camilota", también se expresó y agradeció el apoyo que están recibiendo, También manifestó el deseo de volver a ver a Medina sonriente. “Ojalá pronto pueda volver a casa y dejar atrás este mal momento”, expresó en su posteo.

El entorno de Medina confía en que los próximos días serán decisivos para evaluar su evolución y mantener viva la esperanza de una recuperación.