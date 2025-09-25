La salud de Thiago Medina: sus seguidores convocan a una vigilia

Familia y fanáticos convocan a una reunión este viernes para enviar fuerza y esperanza al joven, internado en terapia intensiva tras un politrauma.

Los seguidores del exGran Hermano, Thiago Medina convocaron una vigilia para enviar fuerza y esperanza al joven de 22 años, quien sigue internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega . La reunión se llevará a cabo este viernes 26 en Moreno , según informó la familia a través de las redes sociales .

La iniciativa fue impulsada por dos hermanas que son seguidoras de Thiago. “Somos evangélicas cristianas, creemos en un Dios que es bueno, que siempre tiene la última palabra”, afirmaron en un posteo publicado por Camilota. “Ese día queremos hacerle llegar toda la fuerza y esperanza posible. Creas en lo que creas, todo será bienvenido y respetado”, agregaron, subrayando el carácter inclusivo de la convocatoria.

Las organizadoras solicitaron a los asistentes llevar velas para enviar energía y amor hacia la habitación de Thiago. “ Queremos que esto sea lo más organizado y respetado posible. No queremos molestar a la familia. No llevar nada que pueda provocar ruido, no provocar suciedad , si quieren pueden llevar carteles para apoyar”, indicaron.

Este miércoles, el hospital emitió un nuevo parte médico , detallando que Thiago presentó “ un episodio de descompensación respiratoria que requirió maniobras específicas de abordaje ”. Sin embargo, “ evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables ”.

thiago medina (1) Thiago presentó un episodio de descompensación respiratoria, pero evoluciona con parámetros estables. Instagram: @thi4go_km

El comunicado agrega que continúa con cobertura antibiótica dirigida, mientras que “el pronóstico sigue siendo reservado”. Tras 11 días de internación en terapia intensiva, se llevó a cabo un ateneo clínico interdisciplinario que destacó que “el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso”.

El hospital también anunció ajustes en su tratamiento, incluyendo la optimización de analgesia y la modificación del esquema antibiótico para favorecer la recuperación respiratoria de Thiago Medina.

¿Qué es atelectasia y por qué preocupa en su situación?

Luego del accidente en moto que lo dejó hospitalizado y en estado crítico, Thiago Medina fue intervenido el viernes pasado para reconstruir su vacidad torácica. Si bien la operación fue exitosa, ahora recibió un nuevo diagnóstico que podría complicar su recuperación. Le detectaron atelectasia, una complicación pulmonar que podría complicar su recuperación.

thiago medina (1) Después de la operación que le practicaron el viernes pasado, Thiago fue diagnosticado con atelestasia. Instagram: @thi4go_km

Según indica la reconocida institución médica Mayo clinic, la atelectasia se diagnostica cuando una parte del pulmón colapsa o no se expande de manera correcta, lo que impide que el oxígeno llegue a la sangre y al resto del cuerpo. En la práctica, esto se traduce en dificultad para respirar.Generalmente la atelectasia que le detectaron a Medina es ocasionada por obstrucciones en las vías respiratorias, traumatismos o cirugías recientes.

Al mismo tiempo, cuando una persona es sometida a una operación bajo anestesia general también puede derivar en una atelectasia dado que al cambiar el patrón regular de respiración se afecta el intercambio de gases pulmonares haciendo que los alvéolos pierdan aire. En el caso de Thiago, desde su entorno confirmaron que el problema puede estar directamente relacionado con la presencia de secreciones en los bronquios por lo que está recibiendo tratamiento con kinesiología respiratoria para mejorar la ventilación de sus pulmones.