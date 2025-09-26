Cómo sigue la salud de Thiago Medina: Daniela Celis dio una importante actualización







Celis, expareja de Thiago y madre de sus dos hijas, compartió las novedades a través de sus redes sociales.

Thiago Medina tiene 22 años.

Daniela Celis, expareja de Thiago Medina y madre de sus dos hijas, brindó una actualización del estado en el que se encuentra el joven, que permanece internado en terapia intensiva desde el viernes 12 de septiembre. Desde ese momento, la salud del ex Gran Hermano vive un minuto a minuto marcado por la incertidumbre y el pedido de "un milagro".

Tras el grave accidente que sufrió a bordo de su moto, Thiago debió ser sometido a una operación con la intención de reparar la parrilla costal, que se rompió tras la brutal caída. Luego de esta intervención, comenzó a empeorar su capacidad pulmonar, por lo que su estado permaneció reservado.

Daniela llevó un poco de tranquilidad a sus seguidores tras visitarlo en el hospital Mariano y Luciano de la Vega: “Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos”.

Para cerrar, como viene haciendo en cada una de las publicaciones que realiza al respecto de la situación, pidió: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando“.

La salud de Thiago día a día El martes hubo dos partes médicos por parte del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. El primero fue a primera hora de la mañana en el que se informó que el equipo médico iba a realizar un ateneo para evaluar pasos a seguir con los tratamientos. Sin embargo, el segundo llegó un par de horas más tarde, alrededor de las 11 de la mañana. "En las últimas horas, el paciente sufrió un episodio de descompensación respiratoria. El equipo médico implementó maniobras específicas para abordar la situación, logrando una respuesta favorable. Actualmente, Thiago Medina permanece sin requerimiento de drogas inotrópicas, presenta estabilidad en los parámetros ventilatorios y en los gases arteriales. La cobertura antibiótica permanece dirigida según los protocolos y el pronóstico se mantiene como reservado”, decía el comunicado.