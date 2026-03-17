Se cumplen 53 años de la salida a la venta de "The Dark Side of the Moon"

En 1973 salió a la venta The Dark Side of the Moon , un trabajo que con el tiempo dejó de ser solo un disco para convertirse en una referencia obligada dentro del rock. A más de cinco décadas, su influencia sigue intacta, algo que no pasa tan seguido incluso entre los grandes clásicos.

La banda detrás de esta obra, Pink Floyd, ya venía explorando sonidos experimentales, pero con este lanzamiento logró un equilibrio poco común entre complejidad musical y llegada masiva. Ese cruce entre lo conceptual y lo popular fue clave para su permanencia.

El contexto también importa. A comienzos de los 70, el mundo atravesaba cambios sociales y culturales profundos, y el álbum logró captar ese clima. Con temas como el tiempo, el dinero, la salud mental o la muerte, propuso una mirada introspectiva que todavía hoy interpela a nuevas generaciones.

Una de las claves de la vigencia del disco está en su sonido. Grabado en los estudios Abbey Road, el álbum incorporó técnicas de grabación avanzadas para la época, como loops, sintetizadores y efectos que en ese momento eran poco habituales. La innovación técnica no fue un adorno , sino parte central del concepto.

Además, la estructura del disco, que fue pensado como una obra continua más que como una suma de canciones, marcó un camino para muchos artistas posteriores. Temas como "Time", "Money" o "Us and Them" no solo se destacan por separado, sino que funcionan dentro de un relato más amplio.

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Otro punto fuerte es la universalidad de sus letras. Aunque fueron escritas hace más de 50 años, siguen conectando con experiencias actuales. La ansiedad, la presión social o el paso del tiempo son temas que no pierden vigencia. En ese sentido, el disco no envejece, dialoga con cada época. También hay un dato que impresiona: su permanencia en rankings de ventas durante décadas. Estuvo más de 900 semanas en el ranking Billboard 200, algo que habla de un fenómeno cultural que excede lo musical.

El prisma y el espectro: la historia detrás del diseño de portada más icónico del rock

La tapa del disco es casi tan famosa como su música. El diseño, creado por el estudio Hipgnosis junto al ilustrador George Hardie, muestra un prisma que descompone la luz en un espectro de colores. La idea surgió a partir de un pedido de la banda: querían algo simple pero potente, que representara la claridad y la complejidad de su sonido. El prisma funcionó como una metáfora visual de esa búsqueda. También hay quienes interpretan el haz de luz como una referencia a la vida y su transformación.

A diferencia de otras portadas cargadas de elementos, esta apostó por el minimalismo. Fondo negro, figura central y un concepto claro. Ese diseño logró algo difícil: ser reconocible al instante en cualquier parte del mundo. Con el tiempo, se convirtió en un ícono cultural, reproducido en remeras, posters y hasta memes.