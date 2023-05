Se entregaron los Premios Gardel 2023: todos los ganadores

Mejor Álbum Artista Pop

La cantante Hilda Lizarazu logró la estatuilla por su álbum "Antigua".

Mejor Álbum Grupo de Cuarteto

Los cordobeses de La Konga conquistaron esta categoría por "Sin Límites", el disco que recopila algunas canciones interpretadas en directo en sus diez funciones en el Teatro Gran Rex.

Canción de Folclore

La terna fue para Maggie Cullen por "Yo Canto Versos", a la vez que "Canción de Tango" la mereció Quinteto Negro La Boca por su colaboración con Ana Stamponi y Ernesto Zeppa plasmada en "Oda a las Huelgas Patagónicas".

Colaboración

Miranda y Los Auténticos Decadentes ganaron en el rubro por "Bailando".

Canción de Pop

La Mosca ganó por su éxito mundialista "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar".

Canción Tropical

La terna para Karina La Princesita y La Delio Valdez.

Canción de Cuarteto

Luck Ra, La Konga y Ke Personajes recibieron la estatuilla por "Ya no vuelvas".

Álbum Grupo Tropical

Los Palmeras fueron condecorados por "La Ruta del Oro".

Mejor Álbum de Chamamé

Este quedó para María Elena Osa, Antonio Tarrago Ros, Jorge Rosas, Teresa Parodi y Facundo Toro por "María Elena Sosa, 40 Años", mientras que el mejor "Álbum de Jazz" fue para Pipi Piazzolla Trío por "Stick Shot".

Álbum Grupo Folklore

Juan Quintero, Andrés Pilar y Santiago Segret se impusieron en la terna por "Patio Vol.2", mientras que la tanguera Julieta Laso y el diseñador Alejandro Ros fueron reconocidos por tener el mejor "Diseño de Portada" por el álbum "Cabeza Negra".

Colección de Catálogo

En la categoría ganó Invisible, el legendario grupo liderado por Luis Alberto Spinetta, por su registro "En Vivo Teatro Coliseo 1975" y en la terna "Álbum Infantil" coronó el disco "Piojos y Piojitos 3" del proyecto Piojos y Piojitos.

premios-gardel-2023.jpg

Álbum de Música Clásica

La estatuilla fue para "Álbum Melancholia Borelis", donde comparten créditos Noelia Sinkunas, Mercedes Lescano, Carolina Grinspan, Sandra Aquaviva, Paula Pomeraniec, Irene Cadario, Natalia Cabello, Dolores López Mac Kenzie.

Director de Videoclip

El realizador Joaquín Caminos ganó el Gardel por su trabajo por "Seremos Primavera" de Eruca Sativa, registrado en vivo en La Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner.

lbum Música Electrónica

Hernán Cattaneo y Soundexile se llevaron el Gardel de la categoría por "Future Memories".

Hernan Cattaneo.JPG

Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción audiovisual

Gustavo Santaolalla conquistó este por "Soundtrack From The Netflix Special".

Gardel de Oro

El rapero Trueno ganó la estatuilla de Oro, en reconocimiento en la categoría Álbum del año por Bien o mal.

"Si no fuera por mi familia de músicos, no tendría este sentimiento, nos vamos a morir con el micrófono en la mano, porque esto nos da vida. No sé qué decir porque no me esperaba esto a mis 21 años", indicó Trueno, quien se perfilaba como el favorito al ser el artista más nominado.

Trueno.jpg

Además del Gardel de Oro, el joven cantante también se adjudicó los premios por Mejor álbum de música urbana, con Bien o mal; y por Mejor grabación del año, con Argentina, canción que cantó junto con Nathy Peluso.