Se estrenó Suzume, la nueva película del aclamado director de anime Makoto Shinkai

El cineasta creador de Your Name presenta su nuevo film que ya es furor en Japón. La crítica destaca como cambia su formula para destacar el crecimiento de la protagonista.

Llega a los cines Suzume: la película de anime que será de culto

Tras un principio de año muy exitoso para los fanáticos del anime, con el reestreno en el cine de clásicos del Estudio Ghibli (Ponyo, Mi Vecino Totoro y El Increíble Castillo Vagabundo) y Demon Slayer: to the Swordsmith Village, la tendencia continúa con el estreno de Suzume. Se trata la nueva película de Makoto Shinkai, el director que nos dio clásico moderno de Japón: Your Name.

Tras conseguir reconocimiento en todo el mundo con Your Name y Weathering With You, Makoto Shinkai regresa con una nueva película que mezcla la vida moderna de Japón con la fantasía y el amor de juventud. Suzume promete ser un nuevo éxito, ya habiendo recaudado más de u$s55 millones solo en su país de origen.

Las expectativas en Argentina son grandes, luego de que Your Name recaudará más de u$s43 mil en 2017 y los fanáticos de Shinkai crecieran exponencialmente desde la llegada de sus películas a las plataformas de streaming. El ciclo de reestrenos de Estudio Ghibli decidió adelantar y retrasar algunas de sus películas para dejar el espacio al estreno de Suzume y no competir por la misma audiencia.

Suzume es una historia del paso a la adultez de su protagonista de 17 años, ambientada en varios lugares afectados por desastres en todo Japón, donde esta debe cerrar puertas causando devastación. La travesía de Suzume comienza en un pueblo tranquilo en Kyushu (ubicado en el suroeste de Japón) cuando se encuentra con un joven que le dice: "Estoy buscando una puerta". Lo que Suzume encuentra es una sola puerta desgastada entre ruinas como si estuviera protegida de cualquier catástrofe que se produjera. Aparentemente atraída por su poder, Suzume alcanza la perilla. Las puertas comienzan a abrirse una tras otra en todo Japón, desatando la destrucción sobre cualquiera que esté cerca. Suzume debe cerrar estos portales para evitar más desastres.

"Paisajes nunca antes vistos, encuentros y despedidas… Un sinfín de desafíos la esperan en el camino. A pesar de todos los obstáculos, la aventura de Suzume arroja un rayo de esperanza sobre nuestras propias luchas contra los senderos más difíciles de ansiedad y limitaciones que componen la vida cotidiana", relata la sinopsis oficial que agrega: "Esta historia en la que se cierran puertas que conectan nuestro pasado con el presente y el futuro dejará una impresión duradera en nuestros corazones. Atraída por estas puertas misteriosas, la aventura de Suzume está a punto de comenzar". Makoto Shinkai es el aclamado director creador de Your Name, la tercera película de animé más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial. Sus obras, que suceden siempre en el mismo mundo y enfocan en historias de paso a la adultez donde se mezcla la modernidad, el amor y la fantasía, se han vuelto parte de la cultura popular proveniente de Japón en menos de una década.

