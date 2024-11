Se subastarán más de 130 guitarras de la leyenda del rock Jeff Beck

La guitarra "Tele-gib", la cual se escucha en un tema de Stevie Wonder, también estará a la venta.

Beck logró consagrar su fama con la banda The Yardbirds , luego tuvo una extensa carrera como solista y fue aclamado como una de las figuras más grandes de la guitarra junto a músicos de la altura como Jimmy Page y Eric Clapton .

El artista falleció en 2023 a los 78 años , y la subasta incluirá uno de los instrumentos más reconocibles de Beck: la Gibson Les Paul "Oxblood" de color café de 1954, la cual aparece en la portada de su álbum instrumental " Blow By Blow " de 1975.

"Estas guitarras eran su gran amor y después de casi dos años de su muerte, es hora de separarme de ellas como Jeff deseaba" afirmó Sandra Beck, viuda del artista, y agregó que "es muy doloroso separarse de ellas, pero sé que Jeff quería que yo compartiera este amor. Espero que los futuros guitarristas que adquieran estos artículos puedan acercarse al genio que los tocó".

En la subasta también saldrá a la venta la "Tele-gib", una guitarra que se escucha y tiene presencia en el tema "Cause We've Ended As Lovers" de Stevie Wonder, del mismo álbum, con un valor estimado entre 100.000 y 150.000 libras (u$s126.000 - u$s189.000).

Las obras más destacadas e importantes de la subasta se expondrán en Los Ángeles del 4 al 6 de diciembre, y la colección completa se exhibirá en la sede de Christie's en Londres, desde el 15 de enero hasta el día de la subasta el 22 de enero.