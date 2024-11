The Kooks en Argentina: el indie rock en su mejor expresión

El show, que originalmente estaba programado para ser en el Estadio Obras, inicio con "Always Where I Need To Be", uno de sus hits del disco "Konk" de 2008. La guitarra rockera de Hugh Harris encendió la noche que continuó con una seguidilla de hits y canciones muy queridas por los fans: "Sofa Song", "Eddie's Gun", "Ooh La", "She Moves In Her Own Way" y "Bad Habit".