¿Se viene una serie sobre Charly García? Marco Antonio Caponi anunció que se pondrá en la piel del ícono de la música + Agregar ámbito en









El actor eligió su cuenta de Instagram para revelar información sobre el proyecto que, por lo que llegó a mostrar, ya está en rodaje.

Caponi en la piel de Charly García.

Marco Antonio Caponi anunció a través de sus redes sociales que será el encargado de interpretar a Charly García en Fantasy, una serie de ocho episodios prevista para estrenarse en 2027.

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El actor eligió su cuenta de Instagram para revelar el proyecto que, por lo que llegó a mostrar, ya está en rodaje. Lo hizo con una serie de fotos y videos en las que aparece completamente caracterizado como el músico. Hasta ahora no se reveló por parte de ninguna productora o plataforma información sobre el desarrollo de la serie, sólo lo que compartió el actor.

Junto a las imágenes, Caponi escribió: "Se viene la bomba de mi vida; SE VIENE FANTASY, y esto no es IA. Esto es un sueño hecho realidad... El músico más grande de la Argentina y del mundo en mi piel".

Luego agregó: "Fantasy es una canción de Charly. Los mejores ocho episodios de la vida de Carlitos, así lo siento... adentro".

Embed - Marco Antonio Caponi e on Instagram: "SAY NO MORE: se viene la bomba de mi vida; SE VIENE FANTASY, y esto no es IA ESTOY ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD… EL MÚSICO MÁS GRANDE DE LA ARGENTINA Y DEL MUNDO EN MI PIEL Los mejores 8 episodios de la vida de Carlitos, así lo siento… adentro. #FANTASY" View this post on Instagram Caponi también compartió un video a través de sus historias en los que aparece cantando un fragmento de ‘Rasguña Las Piedras’ junto a Benjamín Amadeo, quien supuestamente dará vida a Nito Mestre, con quien Charly García fundó Sui Generis. El video ya no puede verse en la cuenta del actor, pero fue recuperado por diversos medios. La serie también contaría con la participación del comediante Ezequiel Campa y al parecer (y cómo manifestó Caponi en un comentario de su posteo) con Celeste Cid como María Gabriela Epumer.

El presente actoral de Marco Antonio Caponi Caponi asume este gran papel después de haber sido parte de la serie Menem, donde dio vida a Silvio Ayala. Recientemente, también apareció en el largometraje Los renacidos y será parte de la serie sobre Moria Casán. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que el intérprete encarna a un famoso cantante. En 2018 dio vida a Sandro en la miniserie Sandro de América, apareciendo en seis episodios como su versión ochentera. Próximamente también será parta de la serie El futuro es nuestro y Crimen desorganizado.