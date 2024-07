Sebastián Irigo: "Hacemos teatro a pulmón, no atados al fomento del Estado"

“La obra indaga en el universo de las decisiones no tomadas, aquello que queda en algún lugar, en el estante de lo que me hubiera gustado hacer y no me animé”, dice Sebastián Irigo respecto de “Torna amore”, que vuelve al Espacio Callejón el sábado, con 4 funciones en julio a las 19.30, con actuaciones de Carla Scatarelli, Silvina Katz, Rubén de la Torre, Benicio Chendo y Malena Resino. La autoría es de Agustín Meneses.