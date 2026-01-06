Separación y escándalo entre una leyenda de Los Pumas y una reconocida modelo fitness + Seguir en









Ambos tomaron la drástica decisión de borrar todas las fotos y videos que tenían juntos en sus redes sociales.

Patricio Albacete y Pamela Pombo en momentos más felices.

A poco más de un año de su casamiento, la leyenda de Los Pumas, Patricio Albacete, y la modelo fitness y exvedette Pamela Pombo atraviesan una separación escandalosa que ya está en manos de la justicia. Lo que parecía una historia de amor de película terminó de la peor manera.

La noticia fue confirmada por la periodista Karina Iavícoli en Infama (América TV). Según relató, logró contactarse con la exvedette, quien fue tajante sobre el final del vínculo: “Es verdad, me estoy separando. No puedo dar los motivos porque es algo muy grave y delicado que ya tienen mis abogados”, sentenció Pombo.

Ambos tomaron la drástica decisión de borrar todas las fotos y videos que tenían juntos en sus redes sociales. Desaparecieron incluso los registros de la espectacular fiesta de casamiento que celebraron en junio de 2024. Pamela solo conservó algunas imágenes con sus amigas y fotos de su vestido de novia, eliminando cualquier rastro del exrugbier de su perfil.

Una historia de amor que nació en el gimnasio El vínculo entre el ex segunda línea de la Selección argentina y la actual fisicoculturista comenzó de forma casual entre pesas y máquinas. Tras varios años de cruzarse en el gimnasio, decidieron apostar al amor.

El 28 de diciembre de 2023 se casaron por civil y, siete meses después, tiraron la casa por la ventana con una fiesta para 250 invitados en Pilar, que incluyó 20 damas de honor y 15 padrinos. Incluso, Pamela había revelado en su momento que Albacete la apoyaba en su faceta de creadora de contenido erótico para OnlyFans: “Él no tiene problema, me ayuda con el tipo de foto que puede gustarle a los hombres”, había contado la modelo a TN.

Albacete fue referente de Los Pumas durante más de una década, disputando tres Mundiales (2003, 2007 y 2011). Su carrera, que incluyó pasos destacados por el rugby francés en clubes como Stade Toulousain y Racing 92, le valió un Premio Konex como uno de los mejores jugadores de la década. Actualmente, a sus 45 años (se retiró a los 37), se desempeña como entrenador, empresario vitivinícola y recientemente publicó su autobiografía titulada “Mil Batallas”. Pamela saltó a la fama en 2011 como una de las "hermanas Pombo", protagonizando varios escándalos mediáticos y un recordado vínculo con el "Ogro" Fabbiani. Sin embargo, con el tiempo dio un giro de 180 grados a su vida: se alejó de las tablas para triunfar en el fisicoculturismo competitivo, donde ganó numerosos premios y se convirtió en instructora, además de su exitosa incursión en las plataformas de contenido para adultos.