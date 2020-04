"Poco ortodoxa", de Netflix: quién es la argentina que participa en la serie del momento

"Llegué a Poco ortodoxa de pura casualidad. Estaba tocando en Berghain, un boliche importante de Berlín, y justo esa noche estaba allí no sé si el marido o un conocido de María Schrader, la directora de la serie. Vio el show, le gustó mucho, y le sugirió a María que iría bien para esa escena. Y quedó. Nunca estuvo planeado que yo apareciera haciendo un live", relató Amparo Battaglia, cuyo alias es Catnapp.

Catnapp está viviendo en Alemania pero se mueve por toda Europa en los lugares de la rica escena de música electrónica europea. Inclusive el día de filmación se trasladó por avión desde Barcelona hacia Berlín porque había tocado en el Festival Sonar.

"El día que fillmé volé desde España donde estuve en el Sonar hasta Berlín. Llegué al set y nos pusimos a trabajar. Las filmaciones llevan mucho tiempo de trabajo, yo ponía mis canciones en loop para mantener el clima de lo que buscaba la directora Maria Schrader. Luego de varias horas de filmación, me subí a un auto y viajé casi tres horas hasta otra ciudad alemana donde había un festival en el que tenía que tocar", añadió.

En la serie "Poco ortodoxa" aparecen cuatro canciones de su último disco "Break" editado por el sello aleman Monkeytown.

Amparo Battaglia es nieta del conocido pianista de jazz Baby López Furst y comenzó su carrera en 2010 con la canción "Caterpillar" y a lo largo del tiempo cultivó subgéneros como el break beat, techno, house, ambient, chill, rap, drum and bass y jungle.

Abrió shows de Bomba Estéreo y Mix Master Mike, trabajó en los sellos discográficos Blackside, BlackSideInc, Caballito Netlabel, Crang Records, If The Kids Records y Not On Label, todos importantes en la escena de la música electrónica.