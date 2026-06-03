Un actor de la serie "How I Met Your Mother" fue condenado por el intento de asesinato de su exnovia

El mes pasado, Nick Pasqual fue declarado culpable de intento de asesinato, robo con allanamiento de morada en primer grado, violación y lesiones a su expareja.

Pasqual fue condenado a una pena de entre 32 años y cadena perpetua.

El actor Nick Pasqual , reconocido por su participación en la serie How I Met Your Mother , fue condenado el martes a una pena de entre 32 años y cadena perpetua por el apuñalamiento de su exnovia en 2024.

El mes pasado, Pasqual fue declarado culpable de intento de asesinato, robo con allanamiento de morada en primer grado, violación y lesiones a su cónyuge, pareja, prometido/a, novio/a o padre/madre de un menor. Los cargos se derivaron de un ataque contra su entonces exnovia, la maquilladora Allie Shehorn .

En un comunicado compartido por el portal EW, el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, elogió a Shehorn por su valentía al testificar contra Pasqual.

"La sentencia de hoy, de 32 años a cadena perpetua, responsabiliza a Nick Pasqual por los horribles crímenes que cometió contra alguien que una vez lo amó y confió en él", escribió Hochman.

"Fue declarado culpable de múltiples delitos graves, incluyendo intento de asesinato y violación, ocurridos entre enero de 2024 y el 23 de mayo de 2024, cuando el Sr. Pasqual irrumpió en la casa de su exnovia y la apuñaló más de 20 veces. Allie Shehorn sobrevivió milagrosamente y valientemente se presentó ante su agresor en el tribunal para testificar sobre la brutalidad que sufrió. Su testimonio en el juicio fue crucial para lograr un veredicto de culpabilidad, de modo que el Sr. Pasqual ya no pudiera quedar en libertad para dañar a nadie más. Hoy, durante la audiencia de sentencia, ella presentó una conmovedora declaración de impacto de la víctima".

image Nick Pasqual en How I Met Your Mother.

El ataque de Nick Pasqual a Allie Shehorn

Shehorn alegó que su relación con Pasqual se había vuelto abusiva antes del ataque ocurrido en mayo de 2024 en su casa de Sunland, California. Durante el juicio, con cicatrices visibles en el brazo y el cuello, subió al estrado para describir el incidente.

"Cerré la puerta con llave, y él empezó a hacer agujeros en ella y la rompió, y yo corrí al baño porque pensé que había otra cerradura en esa puerta", dijo en su testimonio, según informó ABC News .

Poco después del apuñalamiento, Pasqual fue arrestado al ser detenido en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Texas.

Según su página de IMDb, entre los trabajos de Pasqual se incluyen un episodio de la séptima temporada de How I Met Your Mother en 2011, 44 episodios del programa web de comedia National Day Riff y pequeños papeles en Rebel Moon - Part One: A Child of Fire de Zack Snyder y en la película biográfica de Steve Jobs protagonizada por Ashton Kutcher, Jobs.

Shehorn también trabajó en Rebel Moon, así como en Babylon y Mean Girls.