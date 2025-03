Shakira deslumbró en la Argentina: empoderamiento, nostalgia y una mención especial para su amigo Gustavo Cerati

Una vez más, Shakira demostró que puede hipnotizarnos solo con sus caderas. Las coreografías junto a la fusión de estilos musicales le dieron una riqueza increíble al show y dejó que pasaran desapercibidos algunos desperfectos técnicos como la saturación de los equipos. La banda sonó impecable y un párrafo aparte para la guitarra que domina Tim Mitchell que hizo vibrar más de una vez al estadio como al inicio de “Inevitable”, donde Shakira también se lució con su guitarra acústica.

Si hablamos de guitarras, Shakira y su relación con el rock y Argentina, claro está que no podía faltar la mención a su amigo Gustavo Cerati a 10 años de su desaparición física. “En esta ciudad, en este país está buena parte de mi vida. Tantos recuerdos de ustedes, de amigos entrañables que ya no están pero que siempre llevaré conmigo como Gustavo Cerati. Y ustedes que siempre han estado allí cuando más los he necesitado, ustedes han sido mi fuerza, ustedes me han levantado”.

De su repertorio más antiguo, reconoció que “Antología” la cantó tras un sondeo al público argentino, además también pasó por “Pies descalzos, sueños blancos”, “Ojos así” y “Suerte (Whenever, Wherever)”, hasta los más recientes éxitos: “Soltera”, “TQG", “Monotonía” y “Te Felicito”, de su nuevo álbum ganador del Grammy.

Con “Waka Waka” transportó al Campo Argentino de Polo al mundial de Sudáfrica 2010 con un joven Lionel Messi y un increíble Diego Armando Maradona como director técnico. “Loba” y “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” cerraron una noche sin igual para la colombiana y el público argentino, al grito unísono de “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.