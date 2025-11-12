Con la llegada de nuevas propuestas, Disney + sigue apostando a los grandes relatos que marcaron a generaciones. En el universo de las películas familiares, algunas historias logran renovarse sin perder su esencia y su nuevo estreno arrasó en las visualizaciones.
Recomendada por todos: la película que golpeó en la nostalgia de millones arrasó en Disney +
Disney suma otro éxito con una de sus películas más esperadas: una secuela que mezcla humor, magia y emoción para toda la familia.
La secuela de "Un viernes de locos" es prueba de esto: una apuesta que revive emociones del pasado y conquista a nuevas audiencias, sumando millones de reproducciones desde su llegada a la plataforma.
De qué trata Otro viernes de locos, la exitosa película de 2025
En esta nueva entrega, la historia retoma a Tess y Anna Coleman, madre e hija que en el pasado intercambiaron cuerpos por un hechizo inesperado. Ahora, Anna es madre de una adolescente y está a punto de formar una nueva familia, mientras su madre sigue siendo esa figura encantadoramente caótica.
Cuando otro accidente mágico golpea sus vidas, ambas volverán a experimentar el cambio de cuerpos. Esta situación provocará situaciones cómicas, tensiones familiares y momentos de profunda conexión emocional.
El film logra equilibrar humor y corazón, abordando temáticas actuales como los vínculos familiares, el crecimiento personal y la empatía entre generaciones, sin perder el tono divertido que enamoró en 2003.
Disney+: elenco de Otro viernes de locos
Jamie Lee Curtis
Lindsay Lohan
Julia Butters
Maitreyi Ramakrishnan
Sophia Hammons
Manu Narayan
Ricky He
Charlyne Yi
Jason Scott Lee
Hayden Szeto
