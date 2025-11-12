Recomendada por todos: la película que golpeó en la nostalgia de millones arrasó en Disney +







Disney suma otro éxito con una de sus películas más esperadas: una secuela que mezcla humor, magia y emoción para toda la familia.

Con elenco renovado y una historia emotiva, esta joya de Disney revive uno de los clásicos más queridos. Freepik

Con la llegada de nuevas propuestas, Disney + sigue apostando a los grandes relatos que marcaron a generaciones. En el universo de las películas familiares, algunas historias logran renovarse sin perder su esencia y su nuevo estreno arrasó en las visualizaciones.

La secuela de "Un viernes de locos" es prueba de esto: una apuesta que revive emociones del pasado y conquista a nuevas audiencias, sumando millones de reproducciones desde su llegada a la plataforma.

FF2-06209_R3 Entre las películas más vistas del mes, esta nueva entrega de Disney conecta generaciones con una historia divertida, mágica y cargada de emoción. Foto: Disney De qué trata Otro viernes de locos, la exitosa película de 2025 En esta nueva entrega, la historia retoma a Tess y Anna Coleman, madre e hija que en el pasado intercambiaron cuerpos por un hechizo inesperado. Ahora, Anna es madre de una adolescente y está a punto de formar una nueva familia, mientras su madre sigue siendo esa figura encantadoramente caótica.

Cuando otro accidente mágico golpea sus vidas, ambas volverán a experimentar el cambio de cuerpos. Esta situación provocará situaciones cómicas, tensiones familiares y momentos de profunda conexión emocional.

El film logra equilibrar humor y corazón, abordando temáticas actuales como los vínculos familiares, el crecimiento personal y la empatía entre generaciones, sin perder el tono divertido que enamoró en 2003.

Disney+: tráiler de Otro viernes de locos Embed - Otro Viernes De Locos | Tráiler Oficial | Doblado Disney+: elenco de Otro viernes de locos Jamie Lee Curtis

Lindsay Lohan

Julia Butters

Maitreyi Ramakrishnan

Sophia Hammons

Manu Narayan

Ricky He

Charlyne Yi

Jason Scott Lee

Hayden Szeto

