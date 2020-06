Show business

La Ópera de Viena reabre el lunes

La Ópera de Viena volverá a recibir al público el lunes próximo tras tres meses cerrada debido a la pandemia, con una serie de recitales de piano y canto, y música de cámara, que se celebrarán ante sólo 100 espectadores para respetar las restricciones sanitarias. La ópera austríaca programó 14 conciertos para lo que queda de la temporada, entre el 8 y el 27 de junio. El concierto del lunes tendrá como protagonista al cantante alemán Günther Groissböck, al que seguirán estrellas como el barítono polaco Tomasz Konieczny, la soprano finlandesa Camilla Nylund y el tenor peruano Juan Diego Flórez. Además, miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena ofrecerán recitales de música de cámara. Austria inició la semana pasada un proceso de reapertura de espectáculos públicos con el límite de 100 personas, que se elevará a 250 el 1 de julio.

El Metropolitan de Nueva York recién a fin de año

La Metropolitan Opera de Nueva York renunció a la temporada otoñal por el coronavirus, proyectando a uno de los más famosos escenarios de la lírica mundial a su peor crisis financiera en 137 años. El Met cerró sus puertas el 11 de marzo y espera recomenzar la víspera de Año Nuevo, tras la mayor pausa de las producciones en más de un siglo y pérdidas por más de 100 millones de dólares. “Es evidente que el distanciamiento social y la gran ópera no van de la mano”, dijo a The New York Times el director general, Peter Gelb: “No es solo el problema del público. Es la salud de la compañía. No puede meterse a la orquesta en el foso y poner en escena cantantes y coro que se presentan a corta distancia”. Y aunque ello fuera posible -agregó Gelb- sería poco económico montar una performance para un público de 400 personas en un lugar para 4.000. La cancelación pone una pesada hipoteca en el futuro del teatro: “Nuestra posición financiera era ya frágil antes de la pandemia. Los riesgos económicos habían aumentado significativamente”, admitió Gelb en un llamado a los admiradores y patrocinadores, asegurando que “nadie quiere ver el fracaso del Met”. Lo que emergerá en la recuperación será un Met diferente: postergadas las megaproducciones, el programa prevé reestrenos y óperas abreviadas. Antes de 2020, el Metropolitan Opera House había suspendido las producciones porsemanas sólo en dos ocasiones, en los años 60 y 80, a causa de problemas sindicales.