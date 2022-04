Show business

Películas de Túnez, Palestina, Líbano, Marruecos, Egipto, Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay, entre otros países, se verán a partir del próximo martes y hasta el jueves 19 de mayo en el Festival Internacional de Cine Latino-Árabe, que en salas y en formato virtual desarrollará su décima edición. Cinépolis Recoleta, La Manzana de las Luces, Auditorio de la Universidad del Cine y el CCK serán las sedes presenciales de la muestra, mientras que en formato online se podrá ver a través de las plataformas Vivamos Cultura y Clacso.tv en todo el país. La muestra contempla una Competencia de Largometrajes Árabes entre las que se verán “An Unusual Summer”, de Kamal Aljafari (Palestina, Alemania (2020); “Before the Dying of the Light”, de Ali Essafi Marruecos (2020) y “Mapping Lessons”, de Philip Rizk, Egipto (2020).