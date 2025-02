Siguen haciendo historia: The Beatles y The Rolling Stones sumaron un nuevo premio Grammy en 2025

Beyonce y Kendrick Lamar fueron los grandes ganadores de los premios Grammy 2025 , pero si hablamos de las categorías de rock los galardones más relevantes de la industria musical son un viaje directo al pasado. The Beatles y The Rolling Stones siguen haciendo historia con los premios recibidos en la gala celebrada este domingo en Los Ángeles.

Premios Grammy 2025: The Beatles y The Rolling Stones más vigentes que nunca

28 años después de la última vez que estuvieron en una lista de nominados, los 'fab four' se han hecho con el premio a la mejor interpretación de rock por "Now and Then", el tema lanzado en 2023 partiendo de una demo inacabada grabada por John Lennon antes de su muerte.