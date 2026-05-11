The Beatles en 3 Savile Row: llega una nueva experiencia musical en el edificio dónde dieron su último show + Seguir en









En los próximos meses se anunciarán más detalles sobre The Beatles en 3 Savile Row, así como detalles de una segunda experiencia que se encuentra actualmente en desarrollo.

Llega una nueva experiencia ideal para los fans de The Beatles.

El número 3 de Savile Row, en el distrito londinense de Mayfair, es uno de los lugares más emblemáticos de la historia de The Beatles: allí se encontraban las legendarias oficinas de la compañía y sello discográfico del grupo, Apple; en su sótano se grabaron canciones del álbum "Let It Be", y en su azotea tuvo lugar la última actuación pública del grupo en enero de 1969, tal como se inmortalizó en las películas "Let It Be" y "Get Back" .

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Aunque Apple abandonó Savile Row a principios de la década de 1970, a partir del próximo año se inaugurará en el lugar una nueva experiencia para fans: "The Beatles at 3 Savile Row" contará con siete plantas repletas de material inédito de los extensos archivos de Apple Corps, exposiciones temporales, una tienda para fans y la recreación del estudio original donde se grabó "Let It Be", según un anuncio del lunes. La azotea también estará abierta al público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/thebeatles/status/2053733010516676791&partner=&hide_thread=false Get back to 3 Savile Row



The first ever official Beatles fan experience. Opening 2027



Sign up at https://t.co/mFk0OHmymE pic.twitter.com/sFwO8QA0e0 — The Beatles (@thebeatles) May 11, 2026 Una nueva experiencia ideal para The Beatles “Desde su creación en 1968, Apple Corps Ltd. ha supervisado los intereses creativos y comerciales de The Beatles, y el anuncio de hoy completa un ciclo, ya que regresa a su sede original más famosa”, reza parte del comunicado.

Paul McCartney comentó en un comunicado de prensa: “Fue una experiencia increíble volver recientemente al número 3 de Savile Row y recorrerlo. Hay tantos recuerdos especiales entre sus paredes, por no hablar de la azotea. El equipo ha elaborado unos planes realmente impresionantes y estoy deseando que la gente lo vea cuando esté terminado”.

Ringo Starr añadió: "¡Guau, es como volver a casa!".

En relación con la inauguración del número 3 de Savile Row, el director ejecutivo de Apple Corps, Tom Greene, comenta: "Estamos encantados de traer de vuelta a Apple Corps a su hogar espiritual y ofrecer a los fans de The Beatles algo realmente especial. Todos los días, los fans fotografían el exterior del número 3 de Savile Row, pero el año que viene podrán entrar y explorar las siete plantas del emblemático edificio, incluida la azotea, donde incluso las barandillas permanecen intactas desde aquel famoso día de 1969". En los próximos meses se anunciarán más detalles sobre The Beatles en 3 Savile Row, así como detalles de una segunda experiencia que se encuentra actualmente en desarrollo.