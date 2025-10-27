La miniserie danesa de Netflix que te atrapará durante seis intensos capítulos: un drama policial imperdible







Esta serie de Netflix combina tensión, espionaje y dilemas morales en solo seis episodios que no dan respiro y te dejan sin aliento hasta el final.

Netflix lanza una serie danesa que en seis capítulos condensa acción, drama y espionaje en una trama que atrapa desde el primer minuto. Gentileza: Netflix

En temporada de estrenos, Netflix sigue apostando por joyas internacionales que renuevan su catálogo. Esta vez, una nueva serie danesa se suma a la tendencia de ficciones europeas que impactan a los suscriptores con historias profundas, estéticas crudas y ritmo vertiginoso.

"La agente encubierta" llega como un drama de espías y emociones cruzadas, en solo seis episodios cargados de tensión. Ideal para los que buscan intensidad sin necesidad de engancharse a temporadas eternas. Suspenso, traición y dilemas morales marcan el pulso de esta apuesta nórdica.

La agente encubierta 2 Una serie corta, intensa y adictiva: Netflix apuesta al suspenso nórdico con una historia que mezcla acción encubierta y emociones al límite. Gentileza: Netflix De qué trata La agente encubierta, el estreno de Netflix La protagonista, Tea, integra el servicio secreto de Dinamarca y recibe una tarea compleja: infiltrarse en una red criminal muy bien conectada. Para lograrlo, adopta una identidad falsa y se gana la confianza de Ashley, la pareja del cabecilla.

Lo que parece una operación fría y calculada se transforma rápidamente en un conflicto personal. A medida que profundiza en ese submundo, Tea se enfrenta a escenas de violencia, manipulación y una relación inesperada que desafía su misión.

El resultado es una historia cargada de tensión constante, donde el deber y las emociones entran en conflicto. Cada capítulo intensifica el dilema de la agente, atrapada entre la justicia y una conexión que podría arruinarlo todo.

Netflix: tráiler de La agente encubierta Embed - La Agente Encubierta | Tráiler en Español (Serie de Netflix) Netflix: elenco de La agente encubierta Clara Dessau

Maria Cordsen

Afshin Firouzi

Nicolas Bro

Soheil Bavi

Arian Kashef

