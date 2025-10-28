Netflix presenta "El futuro es nuestro", una miniserie basada en la novela "The World Jones Made" de Philip K. Dick







La miniserie distópica estará protagonizada por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi.

La miniserie de 8 capítulos llegará próximamente a la plataforma de streaming.

Netflix anunció hoy la puesta en marcha de El futuro es nuestro, que reúne a un talentoso equipo de América Latina, tanto delante como detrás de cámara.

Una miniserie distópica, de ocho episodios, basada en la novela The World Jones Made del reconocido escritor estadounidense Philip K. Dick, siendo esta la primera adaptación audiovisual de una obra del autor en español. Con el director y guionista Mateo Gil (Pedro Páramo, Los favoritos de Midas) como showrunner, la serie será dirigida por los directores brasileños Vicente Amorim (Senna), Daniel Rezende (O Filho de Mil Homens) y el argentino Jesús Braceras (Barrabrava). Será producida por K&S Films (El Eternauta) y Electric Shepherd Productions, (The Man in the High Castle), la productora del patrimonio de Philip K. Dick.

“Nos hemos acercado a la obra de Philip K. Dick con muchísimo respeto y admiración, encontrando temas contundentemente relevantes en la actualidad. Sin lugar a dudas, el desafío es inmenso pero nos llena de orgullo poder contar una historia que mostrará a Latinoamérica como fuerza de resistencia en el nuevo orden. Será una producción de máxima ambición, sin precedentes en América Latina, que demostrará que este tipo de historias también pueden ser contadas desde nuestros países, en español y con la máxima calidad”, afirma Francisco Ramos, Vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica.

“Es un honor y un privilegio colaborar con Netflix, con Francisco Ramos y con este extraordinario equipo creativo en la primera adaptación audiovisual en español de la obra de mi padre. La adaptación de la novela realizada por Mateo es ingeniosa y audaz, y mantiene la esencia de la historia original. Siempre he creído que la rica cultura y el increíble talento de América Latina brindan un escenario extraordinario para este tipo de proyectos ambiciosos, y la pasión expresada por todo el equipo es realmente inspiradora”, afirma Isa Dick Hackett, productora ejecutiva e hija del autor.

De qué trata El futuro es nuestro Año 2047. El colapso ecológico ha llevado a la creación del FedSur, una coalición de países sudamericanos que aplica medidas extremas para proteger la naturaleza y contrarrestar el hambre y la violencia reinantes.

Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa que cualquier otra porque es capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores, pero con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente. Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando Ficha técnica: Miniserie de 8 episodios, basada en la novela The World Jones Made de Philip K. Dick. Showrunner : Mateo Gil

: Mateo Gil Directores : Vicente Amorim, Daniel Rezende, Jesús Braceras

: Vicente Amorim, Daniel Rezende, Jesús Braceras Productores ejecutivos : Isa Dick Hackett, Sarah Scougal, Matías Mosteirín, Diego Copello, Emiliano Torres, Micky Buye, Analía Castro

: Isa Dick Hackett, Sarah Scougal, Matías Mosteirín, Diego Copello, Emiliano Torres, Micky Buye, Analía Castro Productoras : K&S Films y Electric Shepherd Productions

: K&S Films y Electric Shepherd Productions Guionistas : Mateo Gil, Laura Santullo, Camila Brugés Gómez, Kyzza Terraza

: Mateo Gil, Laura Santullo, Camila Brugés Gómez, Kyzza Terraza Elenco: Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto, Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Angela Rodríguez, Marco Antonio Caponi, María Gracia Omegna, Rellén Montenegro, Juan Palomino, Ilay Perales, Paloma Contreras

