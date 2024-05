Slash reveló que los Guns N' Roses están trabajando en un nuevo disco

Las leyendas del hard rock no han lanzado un disco de larga duración desde el muy retrasado "Chinese Democracy" de 2008, en el que Slash no apareció. Desde que se reincorporó en 2016, han lanzado un puñado de temas nuevos, incluidos "Absurd", "Hard Skool", "Precious" y "The General", pero no ha habido confirmación de un nuevo álbum.