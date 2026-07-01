La plataforma de Netflix continúa ampliando su catálogo con producciones europeas que tienen tanto drama como suspenso. Entre los estrenos más recientes hay una serie francesa de época que envuelve una investigación policial que promete mantenerte enganchado hasta el último capítulo.
Solo 6 episodios: la nueva serie de Netflix llena de misterio que se convertirá en tu favorita
Esta producción ambientada en otra época esconde un crimen inesperado y su historia te va a atrapar desde el principio.
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Con apenas 6 episodios de 52 minutos cada uno, esta propuesta se desarrolla en un escenario francés conflictivo, pero perfectamente replicado de la década del 1930. La historia mezcla diferencias sociales, secretos familiares y un asesinato que cambia la vida de varios personajes durante un verano inolvidable.
De qué trata Verano del 36
"Verano del 36" llegó a Netflix el 1 de junio de 2026, luego de su emisión en la televisión francesa. La miniserie transcurre en la ciudad de Niza durante el verano de 1936, en un contexto marcado por un cambio histórico para los trabajadores franceses, la implementación de las primeras vacaciones pagas.
La llegada de miles de familias obreras a la Costa Azul cambia la rutina de un destino que hasta ese momento estaba reservado para la alta sociedad. Ese choque entre dos realidades muy diferentes es lo que engancha al espectador a través de cada episodio.
En medio de esta revolución, un fiscal es encontrado sin vida dentro del exclusivo Hotel Riviera y la investigación empieza a girar alrededor de cuatro mujeres que, aunque provienen de mundos completamente distintos, quedan relacionadas con el crimen.
Cada una carga con secretos personales, conflictos familiares y decisiones del pasado que alimentan las sospechas. A medida que avanza la investigación, las relaciones entre ellas se vuelven cada vez más complejas. Creada por Marie Deshaires, Catherine Touzet e Iris Bucher, la producción aprovecha elementos del drama histórico con un relato policial clásico.
Netflix: tráiler de Verano del 36
Netflix: elenco de Verano del 36
- Julie de Bona como Blanche Akermann
- Sofia Essaïdi como Eugénie Berthier
- Nolwenn Leroy como Giulia Vincent
- Constance Gay como Léonie Morel
- Miou-Miou como Marthe Pontavice-Caron
- François-Xavier Demaison como Alphonse Raven
- Pascal Elbé como Raoul Delaunay
- Sam Karmann como Henri Pontavice-Caron
- Simon Ehrlacher como Jean Berthier