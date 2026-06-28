Es la última película de Robin Williams y ya llegó a Netflix: una historia para ver en familia y emocionarse + Agregar ámbito en









Una aventura llena de humor y fantasía vuelve a la plataforma con un recuerdo muy especial que dejó huella en millones.

Esta divertida y exitosa comedia te hará reír con tu hijos. Gentileza - Disney+

El catálogo de Netflix sumó una película muy recordada por el público y que hoy en día tiene un valor emocional extra para los fanáticos del cine. Se trata de la última participación cinematográfica de Robin Williams, uno de los actores más queridos de Hollywood.

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La producción, que es la tercera entrega de una exitosa saga, está llena de comedia, aventura y fantasía, lo que la vuelve una opción ideal para disfrutar en familia. Con una duración de hora y media, la historia retoma a los personajes que cobraron vida en las entregas anteriores y los lleva a un nuevo desafío final.

Una noche en el museo 3 Esta película graciosa es perfecta para ver con toda la familia. Gentileza - Netflix

De qué trata Una noche en el museo 3: el secreto de la tumba La trama comienza cuando la tabla de Ahkmenrah, el objeto mágico que permite que las exhibiciones del museo cobren vida por las noches, empieza a deteriorarse. A medida que pierde su poder, los personajes del museo actúan de forma descontrolada y generan un caos inesperado.

Para descubrir cómo detener el problema, Larry Daley viaja desde Nueva York hasta Londres junto a varios de sus inseparables compañeros, entre ellos Theodore Roosevelt, interpretado por Robin Williams. El grupo llega al Museo Británico con la esperanza de encontrar una solución antes de que la magia desaparezca para siempre.

La aventura suma nuevos personajes, criaturas mitológicas y una carrera contrarreloj para recuperar el poder de la tabla. Pero al mismo tiempo, la película desarrolla la relación entre Larry y su hijo Nick, lo que emociona a los fanáticos. Estrenada en 2014 y dirigida por Shawn Levy, la cinta fue la tercera entrega de la saga y quedó como la última película estrenada en vida de Robin Williams. También fue dedicada a la memoria del actor y de Mickey Rooney. Netflix: tráiler de Una noche en el museo 3: el secreto de la tumba Embed - Una Noche En El Museo 3 | Trailer Doblado Al Español (HD) Netflix: elenco de Una noche en el museo 3: el secreto de la tumba Ben Stiller como Larry Daley y Laaa

Robin Williams como Theodore Roosevelt

Owen Wilson como Jedediah Smith

Steve Coogan como Octavius

Dan Stevens como Sir Lancelot

Rebel Wilson como Tilly

Ricky Gervais como el Dr. McPhee

Skyler Gisondo como Nicky Daley

Ben Kingsley como el faraón Merenkahre

Rami Malek como Ahkmenrah

Patrick Gallagher como Atila

Mizuo Peck como Sacagawea

Brad Garrett como la voz del moái

Rachael Harris como Madeline Phelps

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