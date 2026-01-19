Stellan Skarsgård apuntó contra Donald Trump por Groenlandia: "Es un hombrecillo megalomaníaco"

El presidente estadounidense ha intensificado recientemente la retórica sobre la posible toma del territorio insular autónomo, que se autogobierna, aunque Dinamarca gestiona la política exterior y la defensa.

El actor habló sobre los dichos de Trum sobre Groenlandia.

El reconocido actor Stellan Skarsgård criticó a Donald Trump después de que éste amenazara con anexar Groenlandia .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El presidente estadounidense ha intensificado recientemente la retórica sobre la posible toma del territorio insular autónomo, que se autogobierna, aunque Dinamarca gestiona la política exterior y la defensa. Trump ha afirmado que la toma se debe a motivos de seguridad.

Durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos pidió la “compra completa y total” de Groenlandia en su plataforma de redes sociales Truth Social, y amenazó con imponer aranceles a las naciones europeas, el Reino Unido, Dinamarca, Francia, Suecia, Alemania, Noruega, Finlandia y los Países Bajos después de que desplegaron tropas en la isla en respuesta a las amenazas.

Hablando en los Premios de Cine Europeo durante el fin de semana, donde su película Sentimental Value se llevó varios premios, incluido el de Mejor Actor, Skarsgård apuntó contra Trump.

"Es absurdo, ¿verdad? Es un hombrecillo megalomaníaco que intenta apoderarse del mundo" , dijo, antes de referirse a las acciones de Trump en Venezuela a principios de este mes, que derrocaron al presidente Nicolás Maduro y aumentaron los temores sobre Groenlandia.

"Se apoderó de Venezuela, de repente, y eso es por Chevron. Se apropiará de Groenlandia por minerales. Es un criminal", añadió el actor.

El país de Skarsgård, Suecia, es vecino de Dinamarca, mientras que el director de Sentimental Value, Joachim Trier, es danés y noruego.

Los políticos y ciudadanos de Groenlandia y Dinamarca se han opuesto a las amenazas de Estados Unidos, mientras que el primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, ha dicho que Groenlandia y Dinamarca son los únicos que "deben decidir el futuro" de la isla, y luego calificó las amenazas arancelarias de Trump de "erróneas".

Björk habló sobre la situación de Groenlandia

Skarsgård no es la única estrella que ha hablado abiertamente. Björk expresó recientemente su apoyo a la independencia de Groenlandia , aunque también criticó a Dinamarca.

"Deseo bendiciones a todos los groenlandeses en su lucha por la independencia", escribió en redes sociales. "Los islandeses están sumamente aliviados de haber logrado separarse de los daneses en 1944. No perdimos nuestro idioma (mis hijos hablarían danés ahora), y siento una profunda compasión por los groenlandeses".

Continuó: “El colonialismo me ha dado escalofríos de terror en repetidas ocasiones, y la posibilidad de que mis compatriotas groenlandeses pasen de un cruel colonizador a otro es demasiado brutal para siquiera imaginarla”.

Björk hizo referencia a la frase islandesa «Úr öskunni í eldinn», o «de las cenizas al fuego», antes de concluir: "Queridos groenlandeses, ¡declaren la independencia! Les deseamos consuelo de parte de sus vecinos".