Steven Spielberg ya vio la nueva película de Indiana Jones y dio su veredicto

Steven Spielberg ya vio "Indiana Jones and the Dial of Destiny" , la quinta entrega de la franquicia de aventuras de larga duración y, en particular, la primera película que no está dirigida por el propio Spielberg. El director de "The Wolverine" y "Ford v Ferrari" , James Mangold , se hizo cargo de las tareas cinematográficas en la entrega nuevamente protagonizada por Harrison Ford .

“Indiana Jones and the Dial of Destiny” continúa con el famoso arqueólogo de Ford a fines de la década de 1960 cuando regresa a una aventura para detener el resurgimiento de los nazis. El reparto secundario incluye a Phoebe Waller-Bridge , Mads Mikkelsen y Antonio Banderas . La película es la primera película de "Indiana Jones" desde "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" , dirigida por Spielberg, que recaudó 790 millones de dólares en todo el mundo en 2008.

Spielberg lanzó la franquicia "Indiana Jones" en 1981 con "Raiders of the Lost Ark", que tenía una historia co-creada por George Lucas. Los dos crearon tres secuelas juntos: "Temple of Doom" de 1984, "Last Crusade" de 1989 y "Kingdom of the Crystal Skull" de 2008.

“Indiana Jones and the Dial of Destiny” se estrenará en cines el 29 de junio después de un estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes el próximo mes.

Tráiler de Indiana Jones and the Dial of Destiny