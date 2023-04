Streaming: 5 series cortas para ver este fin de semana largo

Daisy Jones & The Six

Daisy Jones and The Six.jpg Amazon Prime Video

La serie nos sumerge al ambiente musical de los 70 en Estados Unidos, particularmente en California, con la banda ficticia The Six, quienes por azares del destino, se cruzan con Daisy Jones. Daisy es una particular joven que en un ambiente dominado por hombres quiere ser considerada como una verdadera cantautora, por otro lado Billy Dunne es el líder de The Six, ambas personalidades no tardarán en chocar por el rumbo que tomará la banda.