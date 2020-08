"Pinball", la película con distanciamiento social

Cuando decidió que elegiría la escena clave en exactamente la mitad de la película que ya tenia escrita, Loreti no podía adivinar que un año más tarde viviríamos en un mundo sin cines. Su plan de marketing y producción era tener ese único acto filmado de “Pinball” y llevarlo a festivales, lo que logró en la última edición del Festival de Mar del Plata y en enero en el festival de cine fantástico de Porto Alegre. Pocas semanas después los festivales de Europa, EE.UU. y Canadá, donde ya estaba programado, fueron cayéndose uno a uno. Pero empezaron a organizarse online, y a pedirle “Pinball” para su programación en streaming.

“Finalmente, la empresa canadiense XYZ, de Todd Brown, me ofreció producirla. Eso me impresionó ya que Brown es el productor de grandes películas como la cult movie de Indonesia “La redada” (“The Raid”), probablemente la película más taquillera de artes marciales del siglo XX”. “Pinball”, el corto, puede verse de manera gratuita en el sitio canadiense Screenanrchy.com. Pero Loreti no inició este proyecto sólo para el streaming. “Por un lado, nos guste o no, el streaming ya es una salida concreta de la industria. Pero mi idea es hacer proyectos para cualquier formato simultáneamente, incluyendo siempre los cines, y también los DVD, el Blu-Ray, la TV y el cable. Ahora todo son propuestas para el streaming, pero tal como están las cosas se concreta menos que nunca. Habrá que ver cómo evoluciona este presente, si hay vacuna, o jeringas, o lo que sea que encuentren”.

Pero hay algo que explica el espíritu de “Pinball” y que el espectador puede advertir cuando termina el corto. Allí queda claro que el diálogo, desde distintas tomas, de alguien que habla con quien está encerrado en el baúl de un Dodge 1500, lo divirtió a lo grande, como si fuera un ejercicio al estilo Tarantino.

“Me encantaría que alguien dijera que algunas de mis películas puedan definirse como tarantinescas de nuestro conurbano. Pero en este caso el estilo surgió no solo de las crisis que nos dejó Macri, sino también de que hacía años que filmaba proyectos cada vez más grandes, sobre todo cuando promediaba la serie “Nafta Super”, que me encargó Space después de “Kriponita”, y empecé a sentirme agotado y con ganas de rodajes más libres y entretenidos. Y “Pinball” así lo fue”.