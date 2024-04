Subastan una guitarra de John Lennon perdida en los años 60

El objeto que perteneció al integrante de la banda inglesa The Beatles fue olvidado en un desván durante más de 50 años.

Según dijeron los subastadores, Lennon tocó dicha guitarra en el álbum "Help!", grabado en 1965 por la banda inglesa The Beatles, de la cual el músico formó parte. Luego de esto, no se tuvo más registro del objeto hasta su reciente recuperación. Se estima un valor inicial de venta entre 600.000 y 800.000 dólares.