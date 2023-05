Subastaron por u$s 600 mil una guitarra destruida por Kurt Cobain

La destrozada Fender Stratocaster negra fue rearmada, pero ya no sirve como instrumento pues no puede ser tocada, dijo Kody Frederick de Julien's Auctions a la AFP a comienzos de mes.

Subasta Cobain.jpg

Los éxitos de Nirvana, muchos de los cuales fueron escritos por Cobain, incluyeron "Come As You Are", "Lithium" y "Smells Like Teen Spirit", un tema que se convirtió en himno para una generación de adolescentes. Cobain se suicidó en 1994.

En 2020, la misma firma había subastado la icónica guitarra acústica con la que Cobain tocó en el célebre unplugged de Nirvana, su carta de despedida antes de suicidarse.

El instrumento se vendió en u$s6.010.000, casi seis veces más que el precio estipulado.

Catálogo

Además del maltrecho instrumento de Cobain, la subasta "Music Icons" incluirá 1.200 objetos que pertenecieron a grandes estrellas de la historia del rock and roll.

Por ejemplo, hay una guitarra Gretsch utilizada por Bono en un recital de U2, cuyo valor estimado oscila entre los u$s100 mil y los u$s200 mil.

También está a la venta un manuscrito de Jimi Hendrix, con su autógrafo. Se estima que los compradores paguen entre u$s60 mil y u$s80 mil.

Otro de los bienes a destacar es un saco dorado que perteneció a David Bowie como parte de sus "Golden Years". Su precio inicial oscila entre los u$s20 mil y los u$s30 mil.

Habrá, además, elementos que pertenecieron a The Beatles, Rolling Stones, Amy Winehouse y Freddie Mercury, entre otras figuras.