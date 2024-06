Suena a FUGA: ciclo de poesías desde Batán al Museo MAR

Como parte de las actividades programadas en el Museo MAR , unas de las exhibiciones de referencia en el arte contemporáneo bonaerense, el ciclo de performances "La poesía no es un lujo" presentará una muestra de fanzines e intervenciones sonoras producidas en talleres artísticos de cárceles de mujeres , en las inmediaciones de Mar del Plata.

Sobre la intervención sonora, explicó que "será en el auditorio del museo. Va a estar totalmente oscuro y sonará una pieza que trabajamos con algunos paisajes sonoros que grabamos en la unidad. Habrá diferentes puestas de voz de las chicas, jugando con el susurro y la lectura colectiva". "Buscamos que se conozca cómo suena la cárcel, qué sonidos hay ahí adentro, qué sonidos no están y qué sonidos extrañan", concluyó.

FUGA Ediciones exhibirá el catálogo que consolidan desde el 2022 e incluye antologías ("Esa soy yo" e "Instrucciones"), ediciones para niños ("Recuerdos", "De señoritas y extraterrestres" y La muñeca") y ensayos sobre la sonoridad carcelaria (el proyecto colectivo “Suena a FUGA” y la compilación de Paola Rojas, “Murmullo, silencio, FUGA”). Los fanzines tienen encuadernación artesanal realizada por las propias autoras. La próxima tirada de producciones será distribuida a hospitales infantiles y jardines públicos.

"Ojalá que puedan ver la muestra en el museo para que se sepa que en la cárcel no es en todos lados peleas y personas que no piensan o que no hacen cosas productivas. Sino que estamos preparadas para la sociedad y adquirimos y desarrollamos conocimientos", concluye Paola Rojas, una de las autoras de la muestra.