"Superman" es la primera película de superhéroes del año en superar los u$s600 millones en taquilla a nivel mundial







Esto supone un impulso para DC Studios, propiedad de Warner Bros. y dirigida por James Gunn y Peter Safran. Gunn también dirigió la película.

La película de Superman y un hito en taquilla.

El gran éxito de taquilla logró la hazaña la madrugada del viernes tras cerrar el jueves con u$s599,6 millones en ventas de entradas a nivel mundial, incluyendo u$s343,6 millones en EEUU y u$s256 millones en el resto del mundo.

Superman, que cuenta con un considerable presupuesto neto de al menos u$s225 millones antes de su comercialización, es el estreno inaugural de Safran y Gunn en su intento de revitalizar la marca DC a instancias del director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav.

El presente del cine de superhéroes La película de Gunn ha sido acogida por la crítica y el público por igual, además de superar a su rival Marvel Studios, que ha visto luchar a sus tres títulos de 2025: Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos , Thunderbolts* y Capitán América: Un Nuevo Mundo. El relanzamiento de Los Cuatro Fantásticos, que se estrenó dos semanas después de Superman, ha recaudado u$s472,7 millones hasta la fecha a nivel mundial después de sufrir fuertes caídas a pesar de recibir el mismo tipo de puntuaciones estelares de audiencia y crítica que Superman, si no mejores.

El reinicio del Capitán América alcanzó un máximo de u$s415 millones a nivel mundial, mientras que Thunderbolts*, la película de principios de verano, se sitúa en u$s382,4 millones.

Las películas más taquilleras en lo que va del 2025 En total, Superman ocupa el puesto número 6 en la lista de las películas más taquilleras del año a nivel mundial, detrás de la versión en acción real de Cómo entrenar a tu dragón de DreamWorks Animation (u$s626,1 millones), Jurassic World Rebirth de Universal (u$s829,9 millones), A Minecraft Movie de Warner (u$s955,1 millones), la versión en acción real de Lilo & Stitch de Disney (u$s1.030 millones) y el éxito de taquilla chino Ne Zha II (u$s1.890 millones). La película de Gunn está protagonizada por David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor. Completan el reparto Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Isabela Merced como Hawkgirl, Beck Bennett como Steve Lombard, Nathan Fillion como Guy Gardner, Anthony Carrigan como Metamorpho y Edi Gathegi como Mister Terrific.