¿El perro Indy muere en la película "Good Boy"? La búsqueda que se disparó un 2000% en Google

El tráiler de la película de terror Good Boy se estrenó esta semana, dejando a mucha gente con la duda: ¿muere el perro Indy?

La película sigue la historia de Todd ( Shane Jensen ), quien se muda con su querido retriever, Indy, a una granja rural que, según se rumorea, está embrujada. Todd ignora las advertencias, pero poco después, los sentidos caninos de Indy empiezan a percibir una amenazante fuerza sobrenatural.

La película, la primera del director Ben Leonberg , generó gran expectación con su estreno en SXSW en marzo y ha sido adquirida por el estudio Shudder, que estrenará la película en los cines de Estados Unidos el 3 de octubre.

La película de 72 minutos ha recibido excelentes críticas, y los críticos elogian su enfoque visual único, que a menudo retrata los eventos desde el nivel de los ojos del perro para llevar al espectador a la perspectiva de Indy.

Indy es interpretado por el perro de la vida real de Leonberg, quien recibió el premio Howl Of Fame en SXSW a la mejor interpretación canina.

¿El perro Indy muere en Good Boy ?

Google y otros motores de búsqueda se inundaron con esta misma pregunta en los días posteriores al lanzamiento del tráiler.

Los fanáticos del terror sedientos de sangre pueden tener un fuerte estómago para la violencia y el gore en la pantalla grande, pero la amenaza de daño a un canino adorable como Indy parecería cruzar la línea para muchos, y muchos están ansiosos por saber de antemano si podría haber un final pegajoso para el Retriever de Nueva Escocia.

Inevitablemente, la película pone a Indy en peligro durante gran parte de su metraje, y el tráiler revela que a veces sufre angustia mientras está encadenado en su casa. La buena noticia, sin embargo, es que quienes vieron Good Boy en SXSW han confirmado que Indy no muere. Así que cualquier fanático del terror emocionado por la película puede ir con esa tranquilidad.