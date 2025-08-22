"La virgen de la tosquera" llega a los cines, la película está basada en cuentos de Mariana Enríquez

Tras su paso por prestigiosos festivales, la película dirigida por Laura Casabé y escrita por Benjamín Naishtat (Púan) llega a los cines.

La virgen de la tosquera llega a los cines.

La Virgen de la Tosquera , basada en cuentos de Mariana Enríquez, anuncia su estreno en cines para el 30 de octubre, con distribución de BF Paris. Cuenta con la dirección de Laura Casabé y el guión de Benjamín Naishtat (Púan).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La reciente ganadora del Premio de la Crítica en el Festival Fantasia (Montreal), fue la única película latinoamericana seleccionada en la competencia principal del Festival de Sundance 2025, con estreno mundial el 27 de enero en el mítico Egyptian Theatre.

Asimismo, fue invitada al prestigioso ciclo New Directors / New Films, organizado por el MoMA y Film at Lincoln Center, donde fue presentada en exclusivas salas de Nueva York en abril de 2025.

También en abril, se alzó con 4 premios, incluyendo el premio mayor (Gran Premio del Jurado) en el BAFICI 26 , y ahora se prepara para continuar su recorrido en FIC.UBA 2025 (1 al 8 de octubre), en el Festival do Rio (2 al 12 de octubre), en la Competencia Oficial del Festival de Sitges 2025 (9 al 19 de octubre), en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2025 (10 al 19 de octubre), en el Festival SXSW Sidney (13 al 19 de octubre) y su estreno comercial en Argentina, el 30 de octubre de 2025.

La película fue seleccionada por la prestigiosa publicación The Hollywood Reporter dentro de “Las 10 mejores películas en español de 2025” , contribuyendo a la creciente expectativa dentro de la comunidad cinéfila internacional.

De qué trata La virgen de la tosquera

Un verano caluroso, apenas unos meses después del estallido de violencia de diciembre de 2001 en Argentina, que terminó en una profunda crisis económica y social.

Natalia, Mariela y Josefina, tres inseparables amigas, viven en las afueras de Buenos Aires. Las tres acaban de terminar el último año de la escuela secundaria, y se enamoran locamente de Diego, su amigo de toda la vida.

Natalia es quien tiene más afinidad con él, y cuando su relación parece incipiente, aparece Silvia, una chica mayor y con más experiencia, que captura la atención de Diego. Entonces Natalia se enfrenta al desamor, al rechazo y al miedo a perderlo todo.

Con ayuda de su abuela Rita, Natalia decide entonces realizar un conjuro contra Diego y Silvia, apelando a macumbas vernáculas. A partir de ello, algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia, una cualidad desconocida y misteriosa que la empodera y conduce a un crudo desenlace.

Teaser Trailer - La Virgen de la Tosquera

ELENCO