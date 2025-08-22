Shelly Sony presenta su single "Happy Place", parte de la banda sonora de la película “Freakier Friday”

La esperada secuela del clásico de culto de 2003 y reúne a las estrellas icónicas Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan más de dos décadas después.

Freakier Friday , que se estrenó en cines el 8 de agosto, promete ser una de las comedias más entretenidas del año. Es la esperada secuela del clásico de culto de 2003 y reúne a las estrellas icónicas Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan más de dos décadas después.

La banda sonora de la película incluye un tema destacado de Shelly Sony , una de las artistas más prominentes y distintivas del sello Music Brokers.

Shelly Sony disfruta experimentando con sonidos nuevos y ofreciendo su propia versión en clave reggae. A menudo se la puede encontrar tocando con General Soundbwoy y Vintage Reggae Soundsystem, dos colectivos artísticos que han influenciado en su sonido único.

En “Happy Place”, Shelly Sony se une a HAYM y Duke Chaine para crear un tema que combina ritmos de afrobeats, sintetizadores soulfull y ritmos house relajados. Cada artista aporta su propio estilo único, desde la entrega vocal suave de Shelly hasta la producción elegante de Duke Chaine y el ritmo de HAYM. El resultado es un tema que crea una atmósfera cálida y estimulante, perfecta para atardeceres de verano y pistas de baile nocturnas.

Los ritmos de afrobeats se encuentran con el house melódico que te hará sentir bien y querrás repetir. La canción ya esta disponible en todas las plataformas de streaming.

De qué trata Freakier Friday

Freakier Friday es una secuela de la película de 2003 con un giro multigeneracional que sigue a Tess y Anna Coleman, interpretadas por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan.

La historia retoma años después de que ambas atravesaran una crisis de identidad. Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras lidian con los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que la realidad puede ser diferente.

freakier friday.png La película reúne a las estrellas icónicas Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Disney

La recaudación mundial de la película durante la primera semana asciende a 46,5 millones de dólares, una cifra impresionante y que se perfila como un éxito comercial tras ser la comedia número 1 en Estados Unidos durante el fin de semana.

Freakier Friday está dirigida por Nisha Ganatra y basada en el libro “Freakier Friday” de Mary Rodgers.